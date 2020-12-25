Realme X7 Pro продолжает идти по миру – теперь настала очередь Индии

567

Возможно, скоро Realme X7 Pro достигнет и наших стран – смартфон скоро будет представлен в еще одной стране.

Вот уже несколько дней мы не можем нарадоваться выходу Realme X7 Pro на международный рынок. Смартфон молодого бренда, выпущенный в Китае в сентябре этого года, начал глобальное развертывание на прошлой неделе, и в настоящее время его спокойно можно приобрести в Таиланде и Тайване.

Сегодня Realme подтвердили, что линейка Х7 должна также выйти и на индийском рынке. Должно это случиться в 2021 году, и несмотря на то, что пока точной даты запуска нет, Х7 Pro уже появился на странице поддержки индийского сайта Realme, что говорит о его скором выходе.

Кто знает, может, при таком активном развертывании смартфона нас ждет и выход X7 Pro на наших рынках? Будем следить за развитием событий. А пока напомним, что же может предложить это устройство.

Realme X7 Pro работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 1000+. Смартфон оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120Гц. Питает устройство аккумулятор с неплохим объемом в 4500 мАч, емкость которого можно зарядить очень быстро – в смартфоне реализована зарядка мощностью 65 Вт.

Читать также: ﻿

Также Realme X7 Pro оснащен блоком основной камеры на четыре объектива, главный из которых имеет разрешение 64 Мп. В дисплее же размещена фронталка, имеющая разрешение 32 Мп.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: Gizchina



https://andro-news.com/news/ocherednoy-sliv-informacii-o-tws-naushnikah-samsung-galaxy-buds-.html Очередной слив информации о TWS-наушниках Samsung Galaxy Buds Pro – теперь секретов нет(в Адм. панель)