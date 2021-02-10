Realme. Redmi, Motorola: Новые бюджетные смартфоны 2023 года, который выбрать до $150?

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Друзья, в этом году появилось немало интересных бюджетных смартфонов, которые можно купить всего за 100-150 долларов (до 5 700 грн). Давайте разберемся, какие из них следует рассмотреть в первую очередь!

Redmi 13C

Redmi 13C

Redmi 13C – компактный смартфон на базе процессора Helio G85 с экраном 6,74" и частотой обновления 90 Гц. Использует стекло Gorilla Glass, имеет хорошо сбалансированные цвета. Тройная основная камера: 50 Мп, 2 Мп макро и 0.8 Мп глубинная. Дневные снимки качественные. , ночью – посредственные.

Производительность вполне приличная благодаря процессору Helio G85 и 8 Гб оперативной памяти. Плавно справится с повседневными задачами и казуальными играми. Мощный аккумулятор 5000 мАч – выдерживает более суток активного использования.

По цене около 125 долларов Redmi 13C предлагает хорошее соотношение качества и стоимости. Минусы – устаревший дизайн "капли", посредственная камера, отсутствие 5G. Но в целом – смартфон своего уровня.

Redmi 13C Оценки : Камеры: 7/10 Производительность: 8/10 Экран: 6/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы : Большой качественный экран 6,7" 90Гц

Быстрая зарядка 33Вт Минусы : Разрешение экрана 720p

Пластиковый корпус 6/128 - від 5 216 грн

Samsung Galaxy A05

Galaxy A05

Samsung Galaxy A05 – бюджетный смартфон с экраном 6,5 дюймов IPS и разрешением 720p. Использует тот же процессор MediaTek Hellio G85, обеспечивающий посредственную производительность. Достаточно для выполнения базовых задач, но требовательны игры только на ультраминималках.

Основная камера 13 Мп, качество снимков днем удовлетворительное, но ночью наблюдается значительный шум. Максимальное качество видео - 1080p при 30 кадрах в секунду. Рекомендуется для съемки только при хорошем освещении.

Большой плюс модели – мощный аккумулятор 5000 мАч. Благодаря экономному "железу" и оптимизации софта, смартфон выдерживает более 1 дня активного использования. Имеется слот для карты памяти.

За бюджетную цену Galaxy A05 предлагает большой экран и отличную автономность. Камера и быстродействие посредственны, но вполне приемлемы. Хороший вариант, если требуется долгоиграющий смартфон от именитого бренда.

Galaxy A05 Оценки : Камеры: 6/10 Производительность: 6/10 Экран: 7/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 6/10 Плюсы : Великолепная автономность

Дисплей 6.7" IPS 90 Hz

Низкая цена

Надежный бренд Минусы : Разрешение дисплея 720p

Устаревший дизайн 4/128 - від 4 588 грн

Poco C65

Poco C65

Poco C65 – новинка бюджетного сегмента от китайского производителя – очень похож на Redmi 13C. Смартфон оснащен 6,74-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Разрешение экрана составляет 1600x720 пикселей.

Аппарат работает на 8-ядерном процессоре Helio G85 от MediaTek. Также на борту 4/6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Установленная ОС Android 13 с графической оболочкой MIUI 14.

Среди камер здесь ничего нового – основа 50 Мп, макрообъектив 2 Мп и датчик глубины на 0.8 Мп. Снимки днем качественные, но в темноте много шумов. Фронтальная камера – 8 Мп.

Емкость аккумулятора 5000 мАч обеспечивает 1-2 дня автономной работы. Поддерживается зарядка 18 Вт. Доступны версии с 4/128 ГБ за $125 и 8/256 ГБ за $165.

Poco C65 Оценки : Камеры: 8/10 Производительность: 9/10 Экран: 7/10 Автономность: 6/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы : Дисплей 90 Гц

Возможность приобрести вариант на 8/256

Максимальная яркость дисплея 600 нит Минусы : Разрешение дисплея 720p 6/128 - від 4 720 грн 8/256 - від 5 379 грн

Moto G14

Moto G14

Moto G14 – очередная попытка Motorola снова получить лидерство в бюджетном сегменте. Аппарат оснащен 6,5-дюймовым IPS экраном с разрешением 1080p и стандартной частотой обновления 60 Гц. Поэтому здесь стоит выбрать, какой подход вам больше нравится - большее разрешение и 60 Гц, или HD+ и 90 гц - если качество картинки для вас важнее плавности - ваш выбор за Moto.

Процессор – восьмиядерный UNISOC T616, состоящий из 2 высокопроизводительных ядер Cortex-A75 и 6 энергоэффективных Cortex-A55. Графическое ядро – Mali-G57 MP1. Оперативная память – 4 Гб. Встроенная память – 128 Гб с возможностью расширения картой microSD.

Основная двойная камера: 50 Мп+2 Мп (макро). Съемка, как и у всех представителей этого ценового сегмента днем удовлетворительная, но ночью много шумов из-за слабой светочувствительности. Фронтальная камера – 8 Мп. Запись видео в 1080p с частотой 30 кадров в секунду.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч обеспечивает до 1,5-2 дней автономной работы. Поддерживается зарядка мощностью 20 Вт.

Смартфон-бонус

А если совсем немного (300 грн) можете доплатить и хотите избавиться от всех компромиссов в этом сегменте, где одно получше, а другое немного хуже и получить весь сок из этого ценового сегмента среди новых гаджетов - вам точно понравится этот вариант

Realme C55

Realme C55

Realme C55 – стильный бюджетный смартфон с 6,72-дюймовым IPS-экраном и 90-герцовым обновлением. Разрешение дисплея – 2400х1080 пикселей. Максимальная яркость – 680 нит.

Устройство работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio G88, выполненном по 12-нм техпроцессу. Также на борту 4/6/8 Гб оперативной и 64/128 Гб встроенной памяти стандарта eMMC 5.1. Возможно расширение до 2 Тб картой microSD.

Основная камера 64 Мп с диафрагмой f/1.8 – самая крутая среди этого ценового сегмента, для понимания – такая же установленная в Poco F5 Pro, а также есть дополнительная камера для съемки макро и вычисления глубины резкости. Снимки днем детализированы, да и в темноте этот модуль проявит себя лучше конкурентов. Селфи-камера – 8 Мп. Запись видео в 1080p.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает 1 день автономной работы. Поддерживает быстрая зарядка SUPERVOOC 33 Вт. Зарядное устройство и чехол в комплекте. Соотношение цены и качества хорошее - тот самый случай, когда немного доплатив можно взять действительно "пушку".