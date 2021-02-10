Realme рвется в премиум

282

Realme готовит бескомпромиссный премиальный смартфон

Плох тот китайский производитель, кто не хочет в премиум сегмент. Целый ряд компаний из Поднебесной со временем осознают, что они настолько круты, что пора двигать столпов из высшего эшелона. Такое перевоплощение мы могли наблюдать за Huawei, период трансформации сейчас переживает Xiaomi и теперь Realme готова прыгнуть в премиальный сегмент.

Читать также: Realme GT Neo 2T выйдет за пределы Китая ﻿

Исполнительный директор Realme Сюй Ци на конференции China Mobile Global Partners сообщил, что компания готовит несколько топовых решений, среди которых будет один по-настоящему премиальный гаджет. Ценник на него достигнет отметки в $780 и это будет самый дорогой аппарат за всю небольшую историю компании. Каких-то подробностей о его техническом оснащении он называть не стал. Известно лишь, что дебютирует новинка в начале следующего года.

Не сложно догадаться, что премиальный смартфон компании предложит топовую платформу от Qualcomm, OLED-дисплей с высокой частотой обновления, многомодульную камеру, где один из датчиков должен быть перископическим, а также могут предложить технологию ультрабыстрой зарядки UltraDart мощностью 125 Вт.

Читать также: Дебютировали смарт-часы Realme Watch T1: быстрая зарядка и 110 спортивных режимов

﻿﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gsmarena