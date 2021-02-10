Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Realme сотрудничает с известным кинооператором Клаудио Миранда ради серии Realme 12 Pro

Realme сотрудничает с известным кинооператором Клаудио Миранда ради серии Realme 12 Pro

23.01.2024 68 0

Новая коллаборация

Realme вкладывает в этом году большие усилия над созданием новой серии Realme 12 Pro. Мы уже видели коллаборацию с известным дизайнером часов, вчера стало известно, что компания также сотрудничает с известным оскарным кинооператором Клаудио Миранда.

Realme говорит, что Миранда поможет "усовершенствовать настройку изображения камеры серии Realme 12 Pro", пока неизвестно, что это означает.

x

Это тот случай, когда компания действительно хочет сделать камерофон, но не как мы привыкли – с флагмана, а из среднебюджетного устройства. Realme 12 Pro – это устройство с основной камерой IMX890 от Sony и полудюймовым (1/2”) сенсором OV64B с 3-кратным перископическим зумом – такое же, как у OnePlus 12, OnePlus Open и Find N3 от Oppo.

У него будет 6,7-дюймовый FullHD+ OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 2, до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ для хранения данных.

Источник: X

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 23.01.2024
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Realme сотрудничает с известным кинооператором Клаудио Миранда ради серии Realme 12 Pro