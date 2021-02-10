Realme сотрудничает с известным кинооператором Клаудио Миранда ради серии Realme 12 Pro

68

Новая коллаборация

Realme вкладывает в этом году большие усилия над созданием новой серии Realme 12 Pro. Мы уже видели коллаборацию с известным дизайнером часов, вчера стало известно, что компания также сотрудничает с известным оскарным кинооператором Клаудио Миранда.

Realme говорит, что Миранда поможет "усовершенствовать настройку изображения камеры серии Realme 12 Pro", пока неизвестно, что это означает.

Это тот случай, когда компания действительно хочет сделать камерофон, но не как мы привыкли – с флагмана, а из среднебюджетного устройства. Realme 12 Pro – это устройство с основной камерой IMX890 от Sony и полудюймовым (1/2”) сенсором OV64B с 3-кратным перископическим зумом – такое же, как у OnePlus 12, OnePlus Open и Find N3 от Oppo.

У него будет 6,7-дюймовый FullHD+ OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 2, до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ для хранения данных.

Источник: X