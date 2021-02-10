Realme тизерит ноутбук и планшет

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Realme не хочет отставать от Xiaomi и расширяет собственное портфолио продуктов

Нетрудно заметить, что вес Realme на рынке растет с каждым новым продуктом и каждым Android-устройством. Но при всех своих успехах компания еще не умеет то, что умеют другие сильные игроки — обеспечение продуктовой интеграции, где каждый гаджет играет определенную роль в общей экосистеме. Realme только строит собственную экосистему TechLifeStyle и хочет, чтобы большое количество пользователей жило там.

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Чтобы выстроить собственную среду, компания неустанно расширяет продуктовое портфолио. На очереди выпуск ноутбука и планшета. Глава Realme в Индии Мадхав Шет опубликовал снимок, где видна часть лэптопа в серебристом цвете. Фоточка появилась спустя месяц после того, как компания провела опрос, где предложила пользователям высказаться о том, какими ноутбуками они пользуются и какие функции для них важны.

Похоже, что лэптоп Realme готов дебютировать и компания начала промо-кампанию, разогревая интерес к новинке. В планах компании также представить фирменный планшет и в качестве потенциального конкурента стоит рассматривать Xiaomi Mi Pad 5.

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Сегодня глава отдела маркетинга Realme опубликовал твит, в котором решил узнать нравится ли поклонникам компании название «Realme Pad». Ряд пользователей высказались в пользу «Realme Tab» и сейчас компания запустила опрос, какое из двух названий предпочтительнее. На момент написания материала проголосовало около 2 тысяч пользователей и чуть больше половины пользователей выбрали вариант Realme Tab. Сам опрос явно является предвестником того, что в скором времени компания представит свой первый планшет.

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Источники: 91mobiles, twitter