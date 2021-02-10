Realme GT выходит на рынок Европы и ценник выше, чем ожидалось

595

Realme GT можно приобрести и в Европе

Через три месяца после анонса на рынке Китая флагман Realme GT выходит за пределы Поднебесной. Смартфон появится на рынке Европы и первыми странами, где его можно приобрести стали Германия, Португалия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург. Впоследствии список стран, где официально будет доступен Realme GT расширят, но какие именно регионы в него попадут достоверной информации нет.

К сожалению, прогноз о том, что наценка на смартфон для европейского рынка будет небольшой, не оправдался. Realme GT будет доступен в версии с 12/256 Гб памяти по цене 549 евро или $669. Инсайдеры же обещали цену на уровне 450 евро. Для сравнения в Китае за эту модификацию просят $516, а значит, для европейских потребителей смартфон обойдется на $150 дороже, чем за него предлагают заплатить в Китае. Выведет ли компания на европейский рынок версию Realme GT с 8/128 Гб памяти точных сведений нет.

Читать также: Realme X9 и Realme X9 Pro: платформы и ценники﻿

Напомним, что Realme GT предлагает AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, платформу Snapdragon 888, батарейку на 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. В арсенале смартфона трехкомпонентная основная камера 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, фронталка на 16 Мп и операционная система Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: androidauthority