Realme V5: когда ждать и что предложит

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За два года своего существования Realme создала обширное портфолио своих устройств. Это коммерческий проект с ориентиром на массового потребителя, говорить об оригинальности гаджетов не приходится. Но при этом они сбалансированы по характеристикам и стоят недорого. Компания продолжает следовать собственному плану и на очереди анонс Realme V5.

Дата анонса и характеристики

Его дебют пройдет в Китае 27 июля. Новинка не станет «премиумом за копейки». Это будет смартфон, где все «как положено» для устройства среднего уровня. И эта модель будет хороша, прежде всего, для Китая, где сети 5G становятся вещью обычной.

Известно, что Realme V5 должен предложить 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2400х1080 точек, аккумулятор емкостью 4500/5000 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой и четверную основную камеру 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Габариты корпуса составили 162,2х75,1х9,1 мм при весе 194 грамма.

Внутри стоит восьмиядерный чип и, скорее всего, это Dimensity 800. Realme V5 может предложить 6/8 Гб оперативной памяти, 64/128/256 Гб постоянной и селфи-камеру на 16-мегапикселей.

Источник: sohu