Realme X7 Pro Ultra предложит топовое железо, отличный дисплей и ультрабыструю зарядку

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Realme X7 Pro Ultra может стать ультимативным флагманом компании

В линейке Samsung 2020 года впервые появились модели Ultra, которые с технической точки зрения получили лучшее, что могла предложить компания. Продвинутые технологии и максимальная стоимость. Примеру южнокорейского гиганта с неймингом уже успела последовать Xiaomi, представившая Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra. Свою ультимативную модель готовится показать и Realme.

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На 1 сентября компания назначила премьеру двух новинок Realme X7 и Realme X7 Pro, но будет и третий дебютант. Это будет аппарат с кодовым именем Realme Super Cup, а его коммерческое название — Realme X7 Pro Ultra. Уже из наименования понятно, что с точки зрения технического оснащения он может быть самый продвинутым аппаратом компании и самым дорогим.

Информацию о новинки слили в сеть инсайдеры. По их данным, Realme X7 Pro Ultra станет устройством флагманского уровня и его статус выдает в нем платформа Snapdragon 865 и 120-герцовый AMOLED-дисплей. Фишкой новинки станет технология быстрой зарядки мощностью 120 Вт, а питать ее станет аккумулятор емкостью 4500 мАч. Руководить работой устройства должна фирменная оболочка Realme UI на базе Android 10.

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Обращает на себя внимание тот факт, что весить новинка якобы будет всего 175 грамм. И это очень мало, учитывая ту емкость батарейки, которую приписывают Realme X7 Pro Ultra. Но это не отменяет того факта, что эта модель может дебютировать, но вот набор характеристик может быть несколько иным. Нам остается ждать 1 сентября, чтобы понять, какие сюрпризы приготовила Realme.

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Источник: mydrivers