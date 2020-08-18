MediaTek представила мощный среднебюджетный чип Dimensity 800U

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MediaTek всерьез взялась за средний ценовой сегмент: тайваньский чипмейкер представил новый процессор Dimensity 800U с поддержкой 5G.





Несмотря на скептические мнения, компания MediaTek продолжает выпускать новые достойные (по крайней мере, на бумаге) чипы, немного подвигая Qualcomm с его пьедестала. Например, сегодня производитель анонсировал новый чипсет под названием Dimensity 800U, который обеспечивает возможность подключения к сетям пятого поколения для смартфонов среднего диапазона.

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Семинанометровый чип является частью семейства, которое включает в себя такие процессоры, как Dimensity 720, Dimensity 820, Dimensity 800, Dimensity 1000+ и Dimensity 1000.





Dimensity 800U - это восьмиядерный процессор, включающий в себя два ядра Cortex-A76, которые работают на частоте до 2,4 ГГц, и шесть ядер Cortex-A55, работающие на частоте до 2,0 ГГц. Он работает в паре с графическим ускорителем Mali-G57.

Dimensity 800U поддерживает одновременную работу двух сим-карт в сетях 5G и сети NSA/SA с частотой до 6 ГГц. Также компания добавила технологию MediaTek 5G UltraSave, которая управляет работой модема для увеличения срока работы от одного заряда.

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800U поддерживает оперативную память вплоть до LPDDR4x и хранилище UFS 2.2. Чип также поддерживает дисплеи с разрешением вплоть до Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Для улучшения визуального восприятия в чип была добавлена поддержка HDR10+.

Если рассматривать вопрос камер, то Dimensity 800U поддерживает датчики с разрешением до 64 Мегапикселей и одновременно до 4 модулей основной камеры. К другим функциям Dimensity 800U относятся поддержка одновременной работы двух микрофонов, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1.





Источник: XDA