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Реальный Meizu 21 имеет не такую тонкую рамку, как на рендерах – у других телефонов она меньше

01.12.2023 43 0

Рендеры откровенно нечестные

Первые обзоры Meizu 21 демонстрируют, что смартфон заметно отличается от дизайна, изображенного на официальных изображениях. Прежде всего, это касается рамок, толщина которых откровенно уменьшена на рендерах.

 


Заявлено, что рамка Meizu 21 составляет 1,74 мм. Интересно, что Xiaomi 14, который так не «вытаскивали» на рендерах, имеет рамку 1,61 мм в целом и 1,71 мм снизу, поэтому Meizu 21 не является чемпионом. Реальные рамки смартфона выглядят намного шире, чем на рендерах, и их ширина уже не кажется какой-то удивительной в 2023 году.

 

Meizu 21


Но Meizu прибегает к уловкам не только на рендерах, но и в реальности. Облик белого и цветных Meizu 21 существенно отличается – как раз рамкой.

 

Meizu 21

 

На белом мы видим белую рамку достаточно широкую, с совсем тонкой черной полосой, которая производит впечатление сверхтонкой черной рамки. Цветные же варианты имеют сплошную черную рамку и не слишком отличаются от других смартфонов.

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 01.12.2023
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Реальный Meizu 21 имеет не такую тонкую рамку, как на рендерах – у других телефонов она меньше