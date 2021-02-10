Red Magic 8 Pro: флагман с футуристическим дизайном уже можно заказать за пределами Китая

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Red Magic 8 Pro выходит на международный рынок

Компания Nubia Technology, за которой стоит китайская ZTE, объявила о начале приёма заказов на новейшие флагманские смартфоны Red Magic 8 Pro на международном рынке. Открытая продажа начнется 2 февраля 2023 года, а пока для тех, кто хочет немного сэкономить, начало действовать специальное предложение.

Производитель предлагает зарезервировать смартфон за 1 доллар (или евро для Европы) и получить скидку в 30 долларов/евро (в США и Европе соответственно). Таким образом, цены стартуют от 619 долларов/евро для версии Matte и 769 долларов/евро для версии Void.

Напомним, версия Matte оснащается 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, а Void – 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. Зрительно они тоже отличаются – на задней панели Void есть прозрачная вставка, через которую виден вентилятор с подсветкой.

Среди особенностей Red Magic 8 Pro – 6,8-дюймовый экран OLED с разрешением Full HD+ (2480 х 1116 пикселей) и частотой смены кадров 120 Гц, подэкранная фронтальная камера на 16 Мп, тройная основная камера (50 Мп, 8 и 2 ) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, стереодинамики, Android 13 с интерфейсом Red Magic OS 6.0.

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Источник: redmagic