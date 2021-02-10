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Red Magic 8S Pro: Первый смартфон на Snapdragon 8+ Gen 2. Известна дата анонса

22.06.2023 191 0

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Недавно мы публиковали первые тесты нового улучшенного Snapdragon 8 Gen 2 и зажглись они на смартфоне Nubia Red Magic 8S Pro. Но тогда никто не знал дату анонса и то, что он станет первым смартфоном, который поступит в продажу на обновленном чипе.

 

Red Magic 8S Pro: Первый смартфон на Snapdragon 8+ Gen 2. Известна дата анонса – фото 1

 

Издание yesky опубликовало информацию, что Nubia планирует провести презентацию, где представят два устройства, одним из которых будет игровой смартфон Nubia Red Magic 8S Pro.

 

Основные характеристики устройства уже известны: 6,8" OLED-экран с подэкранной фронталкой, 50-Мп основная камера, 80-Вт зарядка аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, стереодинамики и 3,5-мм аудиоразъем. мощное охлаждение, потому что он позиционируется как игровой смартфон.

 

Red Magic 8S Pro: Первый смартфон на Snapdragon 8+ Gen 2. Известна дата анонса – фото 2

 

Помимо смартфона, на презентации также должен быть представлен игровой планшет. К сожалению, подробностей о втором устройстве пока нет.

 

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Источник: yesky

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 22.06.2023
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Red Magic 8S Pro: Первый смартфон на Snapdragon 8+ Gen 2. Известна дата анонса