Red Magic 8S Pro: Первый смартфон на Snapdragon 8+ Gen 2. Известна дата анонса

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Официальный возврат пальмы первенства к Qualcomm

Недавно мы публиковали первые тесты нового улучшенного Snapdragon 8 Gen 2 и зажглись они на смартфоне Nubia Red Magic 8S Pro. Но тогда никто не знал дату анонса и то, что он станет первым смартфоном, который поступит в продажу на обновленном чипе.

Издание yesky опубликовало информацию, что Nubia планирует провести презентацию, где представят два устройства, одним из которых будет игровой смартфон Nubia Red Magic 8S Pro.

Основные характеристики устройства уже известны: 6,8" OLED-экран с подэкранной фронталкой, 50-Мп основная камера, 80-Вт зарядка аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, стереодинамики и 3,5-мм аудиоразъем. мощное охлаждение, потому что он позиционируется как игровой смартфон.

Помимо смартфона, на презентации также должен быть представлен игровой планшет. К сожалению, подробностей о втором устройстве пока нет.

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Источник: yesky