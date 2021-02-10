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Red Magic 8S Pro станет рекордсменом сразу в нескольких категориях

27.06.2023 41 0

Игровой смартфон должен быть лучшим во всем

Смартфон Nubia Red Magic 8S Pro заочно стал рекордсменом производительности в тесте Antutu благодаря улучшенной версии флагманского чипа от Qualcomm. Кстати, стало известно, что вместо привычной приставки плюс в названии новый чип получит название Snapdragon 8 Gen 2 Leading Edition (LE).

 

Red Magic 8S Pro станет рекордсменом сразу в нескольких категориях – фото 1

 

Чуть-чуть непонятно зачем проходному чипу, которому в качестве флагманского жить не более 3 месяцев, надо давать такое громкое и необычное название, но им виднее. Хотя, может, это просто такое маркетинговое название от самой компании, а официально чип будет называться иначе.

 

Но на новом рекламном плакате они показали, что кроме чипа рекордсмена смартфон получит и немного сумасшедшее количество оперативной памяти.

 

Red Magic 8S Pro станет рекордсменом сразу в нескольких категориях – фото 2

 

Предыдущий рекорд в 18 ГБ будет побит сразу на 6 ГБ, и мы увидим версию устройства с 24 ГБ ОЗУ. Зачем, а главное почему, решительно непонятно. Скорее всего, рекордно низкая цена памяти на рынке развязала производителям руки в достижении новых никому не нужных рекордов.

 

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 27.06.2023
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Red Magic 8S Pro станет рекордсменом сразу в нескольких категориях