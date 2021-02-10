Редизайн Redmi Note 10, iPhone 13, странные Huawei Mate X2 и OnePlus 9 Lite, премиальный Realme GT и другие новости

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Все предстоящие новинки Xiaomi и OnePlus, планы Apple, обновление Google Chrome и Huawei Mate X, а также воздушная зарядка от Oppo

Зима подходит к концу и уже скоро будем встречать весну. В предвкушении весеннего тепла и премьер смартфонов, подведем итоги прошедших дней, собрав самые интересные события и новости.

LG признала, что действительно подумывала о том, чтобы распрощаться со смартфонным бизнесом, но в конце концов эту затею отставила и гибкий Rollable выйдет.

Неудачи с Axon 20 5G не отбили охоту у ZTE создавать смартфоны с подэкранными камерами, и она готовит к выходу Axon 30 Pro, который получит мощный Snapdragon 888 и камеру под дисплеем «подшаманят».

Беспроводные зарядки, бесспорно, удобные вещи, но власти Китая считают, что их мощности чрезмерны и вредят радиочастотам. Поэтому хотят на законодательном уровне ограничить ее мощность 50 Вт.

Тем временем Google работает над Pixel 5a и его рендеры успешно слили в сеть, а еще поисковый гигант решил, что пора положить конец беспределу Chrome по части жора оперативной памяти и ресурса чипа. Он готовит обновление браузера, где проблемы обещают устранить.

Из официальных премьер прошлых дней — анонс Huawei Mate X2. Это складной мобильник с «морщинами» на дисплее за который просят около $3000. А вот Samsung вновь вернулась к идее слайдера и запатентовала новый аппарат.

Oppo обещает, что в будущем мы сможем заряжать смартфоны по воздуху, а OnePlus готовит три модели, где самой противоречивой станет лайт-версия с чипом от OnePlus Nord N10. А вот у Realme родился флагманский GT и его премиальную версию в желтом цвете уже показали в Китае. Без подробностей о характеристиках, только позволили «насладиться» экстерьером.

За прошедшие дни было немного информации от Apple, и только слухи, а также гадания, что покажет компания на весенней презентации. А вот с анонсами серий Redmi K40 и Redmi Note 10 есть более-менее ясность и последние дни инсайдеры продолжили разрушать интригу вокруг новинок. Одна из самых интересных — среднебюджетники Redmi Note 10 получат AMOLED-дисплей. И уже стало традицией, что напоследок рассказываем дичь и в этот раз речь о странностях геймеров.

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