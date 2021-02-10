Redmi 10 с крупной скидкой на AliExpress!

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Этим утром стартовала на AliExpress «Зимняя ликвидация» и мы следим за ассортиментом акционных предложений, которые выкатили продавцы на торговой площадке. Наше внимание привлекла акция, позволяющая приобрести выгодно Redmi 10, предлагающий приятную внешность и хорошую начинку. За небольшую сумму средств пользователь получает аппарат с 90-Гц дисплеем, модулем NFC, батареей емкостью 5000 мАч, стереодинамиками и камерой разрешением 50 Мп.

Redmi 10 укомплектовали 6,5-дюймовым IPS-экраном разрешением 2400х1080 точек, процессором Helio G88, оперативной памятью LPDDR4x и встроенной eMMC 5.1. За автономность работы отвечает батарея на 5000 мАч и есть быстрая 18-ваттная зарядка. На передней панели установили селфи-модуль на 8-мегапикселей и предложили тройную тыльную камеру 50 Мп + 8 Мп (широкоугольная) + 2 Мп (макрокамера).

Redmi 10

Предложение для РФ

Версия: 4/64 Гб

Цена: 11 490 руб ($148,22) - https://ali.ski/0YAjQh

Промокод "ZIMASALE1000"