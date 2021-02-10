Redmi 12C: бюджетная рабочая лошадка вышла на глобальный рынок

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Xiaomi анонсировала на глобальном рынке свою бюджетку Redmi 12C

Компания Xiaomi представила в Китае бюджетный смартфон Redmi 12C, а теперь выпустила новинку на глобальном рынке. Как и ожидалось, разница в характеристиках заключается только в цене и модификациях памяти. Для Китая топовая версия 6/128, а для Украины 4/128. Мы уже привыкли к такой практике, китайцы всегда для своего рынка производят модификацию с увеличенными объемами памяти.

Новинку уже начали продавать в официальных розничных сетях в двух цветах, синем и черном и двух модификациях памяти. Базовая с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ стоит 4999 грн, а топовая с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ – 6499 грн.

Что касается остальных характеристик, то они ничем не отличаются от модели рынка Китая. Это 6.71-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+ и каплеобразным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Позади смартфона установили блок камеры с двумя модулями на 50 Мп+0.08 Мп для портретного режима.

Также новинка имеет процессор MediaTek Helio G85, слот для карты памяти, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, батарею на 5000 мАч с зарядкой на 10 Вт и разъем для наушников.

Поставляется Redmi 12C с операционной системой MIUI 13 на базе Android 12. Максимально удивил порт для зарядки microUSB, я думал запасы этих портов закончились и мы больше не увидим их в новых устройствах, но, похоже, я ошибался. В общем как для бюджетки в целом неплохое устройство, единственное немного смущающее это вышеупомянутый microUSB. Большинство устройств оснащено Type-C разъемом и нужно будет всегда с собой носить родной кабель для зарядки.

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Источник: gizmochina