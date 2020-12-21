Redmi 8 получает MIUI 12 Global ROM

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MIUI 12 вот-вот доберется до Redmi 8 во всем мире

Xiaomi уже в полную силу готовится к релизу новой версии фирменной оболочки MIUI 13. Ее анонс должен пройти весной следующего года, но до этого времени компания порадует еще и выходом промежуточной итерации прошивки — MIUI 12.5. Но есть еще немало тех моделей, которые все еще находятся в ожидании прихода MIUI 12. На одного «ждуна» вскоре станет меньше.

Пришло сообщение о выходе глобальной версии MIUI 12 для Redmi 8. Номер сборки V12.0.1.0.QCNMIXM и ее статус «стабильная бета». Это означает, что прошивка доступна для небольшого числа пользователей и, если в процессе работы с ней они не столкнутся с серьезными проблемами, компания начнет ее массовое развертывание.

Напомним, что Redmi 8 был представлен в октябре прошлого года и стал одной из популярных моделей компании. На рынок он пришел с предустановленной операционной системой Android 10 с надстройкой MIUI 10, а через несколько недель получил MIUI 11. И вот спустя год Redmi 8 обновят до MIUI 12. Эту модель также называют среди тех, кто может рассчитывать на приход MIUI 12.5. Скорее всего, это обновление станет последним крупным для смартфона.

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Источник: gizmochina