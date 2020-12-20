Все о Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro: характеристики, дата выхода и цена

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Что известно о серии Xiaomi Mi 11

После продолжительного периода ожиданий и слухов приближается анонс серии Xiaomi Mi 11. Если верить слухам, то ее премьера пройдет 29 декабря, главной интригой которой станет ценообразование на Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro. Судя по предполагаемым характеристикам и с оглядкой на ценообразование компании на последние модели, вряд ли в наших реалиях ценники будут божескими. Но это не отменяет того факта, что новинки интересны и сама презентация обещает быть мощной.

В преддверии анонса мы кратко пройдемся по всем известным характеристикам смартфонов линейки Xiaomi Mi 11. Будет интересно потом сравнить, насколько точны оказались в своих прогнозах инсайдеры.

Про дизайн и дисплей

Согласно просочившимся рендерам и фотографиям, какие-либо серьезные изменения с «фасадом» Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro не произойдут. Это означает, что новинки получат модный изогнутый дисплей с тонкими рамками и глаз будет «цепляться» за «инородный» круглый вырез под фронталку.

Про компактность в случае с обоими смартфонами говорить не придется и это будут двуручные аппараты, где шасси из металла и «спинка» выполнена из стекла, возможно, Gorilla Glass Victus. Говорить же об индивидуальности и самобытности новинок позволит оформление тыльной камеры. Узнаваемости Xiaomi Mi 10 придаст необычно оформленный блок квадратной формы. Само решение спорное и на любителя, но это стопроцентная возможность самоидентифицироваться в толпе. Xiaomi Mi 10 Pro также не должен предлагать типичное оформление основной камеры. Возможно, тут дизайнеры пошли на ухищрения и расположили прямоугольный блок в горизонтальном положении.

С функциональными элементами в Xiaomi Mi 11 все будет обстоять классически для устройств Xiaomi и 3,5 мм разъема ждать не стоит. Как и вновь могут обойти вниманием полноценную влагозащиту. Идентификация пользователя будет происходить при помощи дисплейного сканера отпечатков пальцев или же можно прибегнуть к классическим способам вроде PIN-кода, графического ключа или пароля.

Ожидается, что Xiaomi Mi 11 получит дисплей диагональю 6,67 дюйма с AMOLED-матрицей разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. По-настоящему флагманским может оказаться экран Xiaomi Mi 11 Pro: 6,76 дюйма, AMOLED, разрешение QuadHD+, 120 Гц частота обновления, 10 бит и HDR10+.

Новый чип и аховые камеры

Поставляться смартфоны будут с фирменной оболочкой MIUI 12 (возможно, и MIUI 12.5) на базе Android 11 и стереофоническими динамиками. Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro могут оказаться первыми флагманскими смартфонами с главной платформой 2021 года — Snapdragon 888. Но многое будет зависеть от того, когда все же новинки доберутся до рынка. На горизонте отчетливо маячит релиз серии Samsung Galaxy S21, которая в итоге может обойти Xiaomi в деле, кто первым предложит новый флагманский чип от Qualcomm.

По части памяти компания явно не пожадничает, поэтому стоит ждать версии с 8/12 Гб оперативки LPDDR5 и флеш-накопителем UFS 3.1 на 128/256/512 Гб. Вариант появления модификации с 16 Гб оперативной памяти также исключать не стоит.

Правильные флагманы 2021 года должны обязательно предлагать лучшие камеры и замахнуться на Олимп DxOMark. «Плевать» с высока на конкурентов и утверждаться в звании «лучшего смартфона для фотосъемки» должен Xiaomi Mi 11 Pro. А делать это он должен при помощи четверной тыльной камеры, где главный датчик разрешением 50 Мп. Обещают присутствие сверхширика на 20 Мп, 48 Мп широкоугольного сенсора (OmniVision OV48C), телеобъектива на 12 Мп и стоит ждать перископический модуль для 10-кратного приближения. В случае с Xiaomi Mi 11 могли ограничиться установкой тройной камеры 108 Мп + 13 Мп (ширик) + 5 Мп (макросенсор).

Автономность и цена

Xiaomi Mi 11 получит аккумулятор емкостью 4780 мАч, а Xiaomi Mi 11 Pro — 4970 мАч. Будет беспроводная и быстрая зарядки, где мощность последней составит 55 Вт. Хотя не исключено, что в «прошке» предложат поддержку фирменной 100 Вт зарядки. В смартфонах будет поддержка 5G и 4G, Bluetooth 5.1, GPS, NFC и Wi-Fi 6.

Слухи ориентируют нас на то, что ценник на Xiaomi Mi 11 будет стартовать с отметки $612, а за Mi 11 Pro смогут запросить от $811. А еще ходят слухи о появлении Xiaomi Mi 11 Pro+, где покачают ряд параметров. Но выход этой модели под большим вопросом и нет уверенности, что она будет в числе дебютантов 29 декабря.

Глядя на обилие «жирных» характеристик, хочется сказать, что Xiaomi может использовать по максимум все, что есть у нее в наличии, в попытке впечатлить покупателей. Полагаю, что все же самое интересное приберегают для анонса Xiaomi Mi 11 и на презентации компания будет бравировать какими-то функциями.

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