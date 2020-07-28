Redmi 9A представлен в Китае за $85

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Открывая эту новость, вы, наверное, подумали: «Так, подождите, так ведь Redmi 9A был уже представлен больше месяца назад, о чем здесь речь?» А мы вам ответим – то была версия для глобального рынка. Сегодня дочка Xiaomi решила порадовать своих родных китайских фанатов выходом по-настоящему ультимативного бюджетника. Не верите, что лучше ничего за его ценник не найти? Скажем так: за его прайс некоторые производители предлагают аппараты на Android GO.

Redmi 9A – самый дешевый смартфон от Redmi в этом году. Это второе устройство в линейке «девяток» после более дорогого Redmi 9, продажи которого также недавно стартовали в Поднебесной. Цена на Redmi 9 составляет 799 юаней (около $114), в то время как Redmi 9A оценивается в 599 юаней (примерно $85).

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За ту же цену, которую производитель предлагает на глобальном рынке, Redmi 9A для Китая может похвастаться одним приятным бонусом. Вместо варианта на 2/32, как в Малайзии, китайский собрат поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища – согласитесь, нехило для такого малыша. Аппарат также будет продаваться в трех цветах: голубой, черный и зеленый.

Напомним, что Redmi 9A построен на чипе от MediaTek Helio G25, что можно посчитать преимуществом – он не должен греться, а производительности должно с лихвой хватать для базовых задач. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающим зарядку до 10 Вт. Также, по слухам, в отличие от малазийского варианта, аппарат будет работать на базе MIUI 12 прямо из коробки.

Redmi 9A оснащен 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9. На дисплее в вырезе мы найдем 5-мегапиксельную фронтальную камеру. На заднике Redmi 9A находится 13-мегапиксельный основная камера, поддерживающая качество видеосъемки вплоть до 1080p 30 кадров в секунду.

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К другим характеристикам относятся наличие Bluetooth 5.0, порта microUSB и аудио-разъема 3,5 мм. Сканера отпечатков пальцев в смартфоне нет.

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Источник: Gizchina