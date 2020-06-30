Анонс Redmi 9A: годный ультрабюджетник

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Redmi 9A — смартфон с идеологией «вы не найдете лучше смартфон за эту же цену, достойный покупки». Он создан с набором «вечных ценностей», когда за запрошенную стоимость «впихнули» все по максимуму. Это смартфон-долгожитель, стоит он недорого и не покидает границ сегмента, который принято называть доступным. В целом получился вариант «дешево и сердито».

Внешний вид

Внешность Redmi 9A, который был сегодня представлен, можно охарактеризовать двумя словами — практично и аскетично. Это пример утилитарного дизайна, где аппарат лишен изящества, самого тончайшего «подбородка» внизу дисплея и это больше чистая классика, чем ультрамодный красавчик.

Спинка выполнена из пластика и установили основную камеру с одиночным датчиком, но дабы придать солидности его вписали в овальный блок со светодиодной вспышкой. Если смотреть спереди, то таких смартфонов на рынке с каплевидным вырезом огромное множество, дизайн заезженный.

«Железо»

Бряцать оружием инноваций в бюджетниках не принято, поэтому «взять свое» и завоевать лояльность пользователя тут попытаются сочетанием емкого аккумулятора и новой платформы. Дополнительные очки модели и самой компании решено заработать установкой нового чипа Helio G25, и тут Redmi 9A первопроходец. Как правило, Xiaomi оснащала свои бюджетные смартфоны емкими батарейками — и новинка не исключение. Здесь стоит аккумулятор емкостью 5000 мАч и с учетом невысокого разрешения экрана, а также не самого прожорливого чипа, энергия будет утекать медленно.

«Мускулиcтый» Helio G25 изготовлен по 12-нанометровому техпроцессу и обладает 8 процессорными ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 2,0 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320 с частотой до 650 МГц. В Малайзии новинка будет доступна в версии 2/32 Гб, но на других рынках может появиться вариант с 3/32 Гб памяти.

В Redmi 9A предпочли установить дисплей диагональю 6,53 дюйма, и он соответствует ожиданиям на скромное разрешение — 1600х720 точек. Смартфон получил 5 Мп фронтальную камеру и одиночную тыльную на 13 Мп со светосилой f/2.2. Никаких сюрпризов — довольно обычные камеры для смартфона бюджетного класса. Можно предположить, что при дневном свете снимки будут сносными, а вот в темное время суток — полная «каша».

Сканера отпечатков нет, но зато это очередной аппарат начального уровня компании с портом USB Type-C. Есть поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS, карт microSD до 512 Гб и руководит работой смартфона фирменная оболочка MIUI 11 на базе Android 10. Габариты новинки составили 164,9x77,07x9 мм и весит она 194 грамма.﻿

Redmi 9A поступит в продажу 7 июля. Прайс адекватный: 2/32 Гб — $84. Для сравнения за Redmi 8A на старте продаж в Индии просили $92 за эту же версию.