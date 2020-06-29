Утечка рендеров Redmi 9A. Дизайн немного другой, чем ожидалось

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Redmi 9A будет моделью начального уровня, рассчитанной на пользователей с ограниченным бюджетом, которые хотят получить смартфон с хорошим экраном, не самой ущербной камерой и длительным временем работы от одной зарядки. Его анонс должен состояться завтра, а сообщило об этом представительство Xiaomi в Малайзии.

Качественные изображения

На прошлой неделе в сеть слили брошюру с продуктами Xiaomi для рынка Филиппин, где было найдено изображение Redmi 9A. Не доверять этой информации не было оснований, если бы не сегодняшние рендеры новинки, которые удалось раздобыть ресурсу Playfuldroid. Источник утверждает, что они официальные и демонстрируют то, как смартфон будет выглядеть в черном, синем и зеленом цветах.

Основное отличие от более ранних рендеров — месторасположение основной камеры. Если ранее нам показывали, что она будет находиться по центру верхней части задней панели, то теперь она отправлена в верхний левый угол и для большей эффектности на тыльной крышке по-прежнему имеет вертикальная разделительная полоса. Возможно, вся эта миграция с камерой затеяна лишь для того, чтобы хоть чем-то отличаться от предшественника Redmi 8A.

Что по железу

Напомним, что Redmi 9A должен стать первым смартфоном с новым чипом Helio G25, который почти наверняка будет позиционироваться как игровое решение для доступных аппаратов. Новинка должна предложить 6,53-дюймовый дисплей разрешением HD+, 3 Гб оперативки, флеш-накопитель на 32 Гб, селфи-камеру на 5-мегапикселей и одиночную основную на 13 Мп. Питать аппарат станет аккумулятор емкостью 5000 мАч и ценник для рынка Европы может варьироваться в диапазоне от 100 до 120 евро.

Источник: playfuldroid

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