Redmi K30 Ultra, Redmi Airdots 2 и realme Buds Wireless купить со скидкой уже сегодня

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Покупай выгодно Redmi K30 Ultra, Redmi Airdots 2 и realme Buds Wireless

11 ноября состоится одна из крупнейших распродаж в Китае и, естественно, что мы не обойдем ее стороной. Для любителей выгодного шопинга мы обязательно отыщем самые интересные предложения, которые позволяют реально сэкономить и прикупить что-то по сниженной цене. Мы соберем воедино все актуальные предложения, чтобы вам было проще ориентироваться во всем многообразии товаров. Следите за распродажей на специальной странице на сайте компании, а также Telegram-канале Andкo price.

Но до самой распродажи еще остается почти две недели и есть те, кто не готов ждать, а хочет прикупить что-то прямо сейчас. Ниже мы приводим наиболее интересные предложения сегодняшнего дня. Возможно, что-то вы сможете подобрать для себя уже сейчас.

Беспроводные наушниики Xiaomi Redmi Airdots 2





Характеристики: TWSEJ061LS, Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300мАч, IPX4

Цена: RU $13,94/UA $15 - https://lite.bz/RU88W9

Промокод "KIS2810"

Наушники: realme Buds Wireless

Цвет: GREEN

Цена: $22,88 - https://ali.ski/N7lZb

Redmi K30 Ultra

Характеристики: Dimensity 1000, 6.67" AMOLED, 4500 мАч, 8K Video, NFC, 6/128 Гб версия для Китая

Предложение для РФ

Цена: $394,74 - https://lite.al/wfCGO

Промокод "admitad1111all"