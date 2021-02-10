Redmi K40 Game Enhanced Edition: ажиотаж на старте продаж

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Первую партию Redmi K40 Game Enhanced Edition раскупили вмиг, и глава компании объяснил, какое непростое дело популяризировать игровые смартфоны

На этой неделе был представлен Redmi K40 GE, который стал версией Redmi K40, заточенной на потребности геймеров. Он стал вторым устройством на рынке с чипом Dimensity 1200 и предложил высокий уровень производительности при минимальной цене. Redmi K40 Game Enhanced Edition поступил в продажу и компания похвасталась тем, что ей удалось продать 100 тысяч смартфонов, которые ушли всего за минуту.

Тем временем глава Redmi Лю Вейбинг заявил о том, что компания решила попробовать свои силы в сегменте игровых смартфонов, чтобы популяризировать их. По его словам, геймерские мобильники не пользуются большой популярностью из-за их дороговизны.

«Сегодня стоимость процессора составляет не менее $10, память и экран обходятся еще дороже. Есть еще и затраты на маркетинг. Если сложить все расходы, то получается, что создать доступный игровой смартфон задача не из простых. В этой ситуации популяризировать геймерские смартфоны непросто», — заявил Лю Вейбинг.

Тем не менее, Redmi видит свою миссию предложить пользователям доступные игровые смартфоны. Она верит в успех своего первенца и планирует реализовать 1,7 млн Redmi K40 GE. Получится ли у нее задуманное, посмотри. Кстати, сегодня мы написали о том, что эта модель выйдет за пределы Китая и уже известно, как ее могут именовать.

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Источник: mysmartprice