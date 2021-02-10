Анонс игрофона Redmi K40 Game Enhanced Edition: динамики JBL и чипсет Dimensity 1200
Redmi K40 Game Enhanced Edition — новый смартфон компании для геймеров. Ориентированность на определенный пласт аудитории здесь важна и Xiaomi всячески подчеркивает, что это мобильник для геймеров. Несмотря на то, что производитель видит в качестве целевой аудитории поклонников мобильных игр, Redmi K40 Game Enhanced Edition подойдет всем, кто хочет универсальное устройство для всего, будь то игры, просмотр видео или общение.
Те, кто внимательно следит за модельным рядом компании увидят в новинке Redmi K40, который получил агрессивный дизайн, более мощную батарейку и равноценную замену аппаратной платформы. А в развитие игровой темы смартфон предлагает дисплей, где герцовка поднята до 120 Гц, есть триггеры на торцах, специальный игровой режим, емкая батарейка и отличный звук. Redmi K40 Game Enhanced Edition предлагает пару стереодинамиков, в оптимизации и настройке которых участвовали специалисты JBL.
На боковой грани имеются курки с активацией при помощи специальных ползунков. Приведение их в боевое состояние сопровождается звуковым сигналом и световыми индикаторами вокруг датчиков изображения на тыльной стороне.
На передней панели Redmi K40 Game Enhanced Edition установили дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+. Матрица AMOLED Samsung E4 и частоту отклика довели до 480 Гц. Есть поддержка HDR10+ и пиковая яркость составляет 500 нит.
Пожалуй, главное отличие новинки от базового Redmi K40 заключается в железе. Если центральная модель серии предлагает Snapdragon 870, то Redmi K40 Game Enhanced Edition получил Dimensity 1200. Опыт с Realme GT Neo говорит о том, что это мощная и нестыдная платформа, которая по праву может именоваться игровой. Она всеядна, тянет тяжелые игрушки и при этом сохраняет холодный нрав. В AnTuTu новая платформа набирает около 724 495 тысяч «попугаев». Оперативная память типа LPDDR4x и встроенная — UFS 3.1. Все быстро и современно, хотя у Redmi K40 память получше — LPDDR5.
Внутри Redmi K40 Game Enhanced Edition установили трехуровневую систему охлаждения, которая изготовлена с применением графита и гексагонального нитрида бора, который используются в аэрокосмической промышленности. Есть датчик контроля температуры для интеллектуальной регулировки теплоотвода и производительности, чтобы обеспечить максимальную производительность в играх.
Redmi K40 Game Enhanced Edition получил аккумулятор емкостью 5065 мАч и в комплекте идет адаптер питания на 67 Вт, который заряжает смартфон с 0 до сотни за 42 минуты.
У смартфона четыре камеры:
- фронтальная в разрешении 16 Мп;
- основной датчик на 64 Мп, 1/2", f/1.65;
- широкоугольный сенсор на 8 Мп, f/2.2;
- макрокамера на 2 Мп, f/2.4.
Фишкой основного модуля Redmi K40 Game Enhanced Edition стала линза, изготовленная из гибридного стеклопластика как симбиоз стеклянной линзы 1G и пластиковой линзы 5P для увеличения поглощения света.
Компания не поскупилась и предложила на выбор пять модификаций: 6/128 Гб — $308, 8/128 Гб — $339, 8/256 Гб — $370, 12/128 Гб — $370 и 12/256 Гб — $416. Продажи Redmi K40 Game Enhanced Edition стартуют в Китае 30 апреля. Для поклонников Брюса Ли предложили специальную версию Bruce Lee Special Edition в желто-черной расцветке с 12/256 Гб памяти по цене $432.
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Технические характеристики Redmi K40 Game Enhanced Edition
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Размеры и вес
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161,94х76.93х8,3 мм, 205 грамм
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Материалы корпуса
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защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 спереди и сзади, металлическая рама
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Дисплей
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6,67ʺ, 2400х1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 120 Гц, яркость 500nit, контрастность 5000000:1, частота дискретизации до 480 Гц, HDR10+, Gorilla Glass 5
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Операционная система
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Android 11, оболочка MIUI 12.5
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Платформа
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Dimensity 1200 (1хCortex-A78 с частотой 3,0 ГГц + 3 ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц + 4 ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц), техпроцесс 6 нм, графика Mali-G77 MC9
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Память
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6/8/12 Гб LPDDR4x, 128/256 Гб встроенной памяти UFS 3.1, поддержка microSD не предусмотрена
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Беспроводные интерфейсы
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Wi-Fi 6 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.2, 2x2 MIMO, NFC
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Сеть
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2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц
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Навигация
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GPS L1+L5, AGPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou, Navic
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Датчики и разъёмы
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сканер отпечатка пальца (сбоку в кнопке питания), USB Type-C, вибромотор по оси X
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Аудио
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стереодинамики, JBL, сертификация Hi-Res Audio и Dolby Atmos
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Основная камера
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64 Мп, широкоугольная, Quad Bayer, диафрагма f/1.65 , размер пикселей 1,6 мкм, автофокус
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Фронтальная камера
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16 Мп, широкоугольная
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Аккумулятор
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5065 мАч, быстрая зарядка 67 Вт, поддержка протокола быстрой зарядки QC3 + / PD3.0
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Защита от воды
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IP53
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Цвета
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черный, белый, серебристый, желтый
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Цена
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6/128 Гб — $308, 8/128 Гб — $339, 8/256 Гб — $370, 12/128 Гб — $370, 12/256 Гб — $416
Еще неизвестно что с качеством железа и прошивки.
Знаешь что-то лучше за 310$???