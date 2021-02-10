Готовится к анонсу Poco F3 GT: что за модель такая?

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Poco F3 GT станет репликой Redmi K40 GT

Если в случае с Redmi компания Xiaomi не скрывает своих кровных уз с суббрендом, тот вот в отношении Poco она предпочитает делать вид, что она не причастна к ней. Китайцы всем своим видом демонстрируют, что Poco единица самостоятельная и независимая от них. Правда, получается это у них плохо.

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Мы уже видывали под брендом Poco несколько реплик устройств Redmi и практика клонирования продолжится. Пришло сообщение, что компания выпустит Poco F3 GT. Следы этой модели с индексом M2104K101 и кодовым именем ares in были найдены в коде прошивки MIUI 12. Именно упоминание кодового названия устройства и позволило понять, что это будет за аппарат.

Дело в том, что на этой неделе был представлен Redmi K40 Game Enhanced Edition, чье кодовое имя ares. Вот и получается, что ares in станет лишь международной версией игрофон, где in можно расшифровать как international или India. Когда Redmi K40 Game Enhanced Edition дебютирует за пределами Китая, информации нет.

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Напомним, что Redmi K40 GE обладает чипом Dimensity 1200, 120-герцовым AMOLED-дисплеем диагональю 6,67 дюйма, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной. Емкость аккумулятора составила 5065 мАч и есть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Предложили в смартфоне систему жидкостного охлаждения, стереодинамики с настройкой от JBL и тройную тыльную камеру с главным датчиком на 64-мегапикселя.

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Источник: gizmochina