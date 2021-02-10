Redmi K40 Game Enhanced Edition не всем зашел

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Пользователи предпочли Redmi K40, а не Redmi K40 Game Enhanced Edition

Всего пару дней назад Xiaomi представила игровой Redmi K40 Game Enhanced Edition, который вышел интересным предложением за свой прайс. Естественно, что компания рассчитывает на то, что новинка станет популярной и за ней выстроятся очереди. Тем более что по заявлению производителя, первая партия разлетелась за считанные минуты как горячие пирожки.

Но по каким-то причинам глава Redmi решил провести опрос, чтобы определить народного любимца серии Redmi K40. Пользователям предложили ответить, какую модель они бы предпочли заполучить. И вот тут оказалось, что Redmi K40 Game Enhanced Edition далеко не фаворит. Все же это нишевое устройство, которое зашло не всем. Почти 12 тысяч участников плебисцита высказались в пользу покупки стандартного Redmi K40, тогда как игрофон набрал почти вдвое меньше голосов.

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Среди достоинств Redmi K40 пользователи отметили мощный чип Snapdragon 870, качественный OLED-дисплей Samsung E4, а также камеру и толщину корпуса. Тогда как к числу недостатков Redmi K40 Game Enhanced Edition причислили экран и толщину корпуса. По их мнению, игровой смартфон должен не только обладать «мускулами» по части производительности, но предлагать более реалистичную и насыщенную картинку на экране, чтобы подарить приятное визуальное восприятие.

Напомним, что Redmi K40 и Redmi R40 GE получили 120-герцовый дисплей от Samsung разрешением FullHD+ с поддержкой HDR10+. Но яркость у экрана в базовой версии составила 1300 нит и частота отклика сенсорного слоя 360 Гц, тогда как у игрофона эти параметры равны 500 нит и 480 Гц соответственно. Если сравнивать габариты, то у Redmi K40 они составили 163,7х76,4х7,8 мм при весе 196 грамм против 161,94х76,93х8,3 мм, вес 205 грамм. Но у базовой версии серии батарейка на 4520 мАч, а в Redmi R40 GE установили аккумулятор емкостью 5065 мАч.

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Источник: mydrivers