Xiaomi сделает ход конем: она научит смартфоны расширять оперативную память

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Xiaomi тестирует функцию виртуального расширения оперативки

Обладатели целого ряда смартфонов Xiaomi не редко жалуются, что MIUI жрет безжалостно оперативную память. Нехватка памяти приводит к систематическим зависаниям, где типичным поведением системы становится вылет одного из приложений при использовании нескольких утилит. Есть предпосылки, что со временем компания может предложить механизм, позволяющий решить проблему с нехваткой памяти.

Так, изучив код прошивки MIUI 12.5, разработчик Кацпер Скжипек заявил о том, что ему удалось обнаружить функцию расширения памяти. Компания может назвать ее «расширением оперативной памяти» и она позволит свободнее «дышать» смартфонам при работе с ресурсоемкими приложениями, когда часть хранилища может преобразиться в оперативку. Но эта функция будет активизироваться только тогда, когда смартфон начнет работать на пределе возможностей. Также нет ясности, когда она придет на смартфоны Xiaomi.

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Эта функция не нова и целый ряд производителей уже экспериментируют с ней. Так, подобный механизм реализован в Vivo X60 и в OnePlus 9 (в виде Turbo Boost). Функция виртуально ОЗУ (или расширенной ОЗУ) заключается в компенсации тех ситуаций, когда необходимо выполнить задачу, требующую большего количества ОЗУ, чем доступно на смартфоне. В этом случае система «забирает» часть постоянной памяти и заполняет ее данными, которые не используются на данный момент и не требуют немедленного доступа.

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По сути функция позволяет ОЗУ и ПЗУ обмениваться друг с другом данными, чтобы более гибко подстраиваться под тот сценарий использования, который необходим в определенный момент времени. Приоритет для оперативки — данные, необходимые для выполнения запущенного на смартфоне процесса, а остальные данные отправляются в хранилище. Если сценарий работы устройства меняется — оперативка и ПЗУ вновь обмениваются между собой данными, чтобы задействовать только те, которые нужны в этот момент.

Такой взаимный обмен позволяет смартфону без проблем удерживать в фоне наиболее часто используемые приложения, чтобы обеспечить высокую скорость открытия. А также он положительно сказывается на плавности работы самого интерфейса, когда повышается комфорт работы со смартфоном.

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На данный момент нет точного понимания, насколько можно будет увеличивать виртуально оперативную память смартфонов Xiaomi. В случае с тем же Vivo X60 эта функция (Enhanced memory management technology 1.0) позволяет получить дополнительные 3 Гб, т.е. 8 Гб расширяются до 11 Гб, а 12 Гб до 15 Гб. Реализовать эту фишку позволило то, что на рынке появилась быстрая постоянная память, производительность которой сопоставима с показателями твердотельных накопителей для ПК, а скорость ее работы позволяет не отставать от ОЗУ. Vivo заявляет, что эта технология позволяет системе одновременно кэшировать до 20 приложений.

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Источник: tudocelula