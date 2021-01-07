Redmi K40 Pro без выдвижной фронталки показали на рендере

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Так может выглядеть «народный флагман» Redmi K40 Pro

От Xiaomi в 2021 году ждут большего, чем она смогла показать в 2020 году. Да, и сама компания возлагает большие надежды на год нынешний, она хочет закрепиться в тройке лидеров смартфоностроения. Главными героями 2021 года станут флагманы компании и обещают радовать интересными новинками под брендом Redmi. Одна из ожидаемых моделей Redmi K40 Pro, которая должна стать одной из самых доступных с Snapdragon 888.

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И вот сегодня есть возможность взглянуть на то, как будет выглядеть Redmi K40 Pro, в сеть слили рендер, на котором якобы изображена новинка. Перед нами аппарат, обладающий плоским дисплеем, в верхней части которого имеется круглое отверстие под селфи-объектив.

Дизайнеры заморочились и предложили необычное исполнение основной камеры, но небольшая преемственность с Redmi K30S Ultra все же прослеживается. Она обладает несколькими датчиками изображения где главный должен быть разрешением 108-мегапикселей. Рендер не дает четкого понимания, как в Redmi K40 Pro решат вопрос со сканером отпечатков пальцев: он или встроен в клавишу питания на боковой грани или все же компания пошла на установку OLED‑матрицы, куда и интегрировали датчик. Сетевые информаторы настаивают на первом варианте и наличии IPS-экрана.

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Redmi K40 и Redmi K40 Pro могут дебютировать в самое ближайшее время и среди их отличительных черт называют стереодинамики, быструю зарядку и аккумулятор емкостью не менее 4500 мАч.

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Источник: mydrivers