Redmi Note 6 Pro, наконец-то, получил MIUI 12

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На старичка Redmi Note 6 Pro начала прилетать еще пока свежая версия MIUI 12.

Многие уже, наверное, подзабыли, но Xiaomi два поколения своих бюджетников подряд пыталась активно воровать дизайн у на тот момент свежего iPhone X. Наверное, одним из самых ярких примеров стал Redmi Note 6 Pro - вероятно, наименее популярный смартфон Redmi Note всех времен.

Смартфон продавался крайне плохо по меркам Xiaomi, и это понимала сама компания – Xiaomi особо не беспокоились о скорости отправки нового ПО. Redmi Note 6 Pro вышел с MIUI 9 на базе Android 8.1, позже он был обновлен до MIUI 10 и Android 9.0, а потом и на MIUI 11. Теперь смартфон начал получать обновление до MIUI 12.

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В отличие от большинства смартфонов Xiaomi, Redmi Note 6 Pro имеет только два канала рассылки обновления, а именно Глобальный рынок и Российский рынок. Последний не получал никаких обновлений аж с начала 2019 года! Другими словами, продаваемый в России вариант до сих пор работает на MIUI 10 на базе Android 8.1.

А вот глобальный вариант начал получать обновление до MIUI 12 с номером сборки V12.0.1.0.PEKMIXM. В настоящее время он находится в стадии начала отправки, поэтому только ограниченное количество получат его в первые дни.

MIUI 12 останется последним крупным обновлением для Redmi Note 6 Pro. Но есть шанс, что смартфон может получить незначительное обновление до MIUI 12.5 чуть позже в этом году.

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Источник: Piunikaweb



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