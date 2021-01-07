Выход Xiaomi Mi 11 Lite подтвержден одним из регуляторов

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Xiaomi Mi 11 Lite сертифицирован в FCC с аккумулятором на 4250 мАч и быстрой зарядкой на 33 Вт

Первым об этом устройстве упомянул один из вьетнамских сетевых источников. Он сообщил, что в начале 2021 года Xiaomi представит сразу девять новинок, среди которых будет Xiaomi Mi 11 Lite. Сразу понять, что это будет за устройство, невозможно. Но на днях в сети появились изображения и характеристики Xiaomi Mi 11 Lite, а теперь эта модель засветилась на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC).

В базе данных регулятора замечена модель с индексом M2101K9AG и на рынок она выйдет как Xiaomi Mi 11 Lite. Сказано, что смартфон получит фирменную оболочку MIUI 12 на базе Android 11, а также выйдет в двух модификациях с 6/64 Гб и 6/128 Гб.

Упомянуто наличие аккумуляторной батареи номинальной емкостью 4150 мАч, а типичная ее емкость составит 4250 мАч. Будет быстрая зарядка мощностью 33 Вт и поддержка 4G LTE, Bluetooth 5.1 и двухдиапазонного Wi-Fi.

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По той информации, что ранее появлялась в сети, Xiaomi Mi 11 получит IPS-экран с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 732G и три датчика на тыльной стороне 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Ожидается, что аппарат представят в марте и ценник на него может быть в районе $350.

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Источник: mysmartprice