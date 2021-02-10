Redmi K50 Gaming Edition: подробности о камерах

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Ждать многого от них не стоит

Игровой смартфон Redmi K50 Gaming Edition, главная новинка Xiaomi нынешнего года после Xiaomi 12. Компания делает все, чтобы гаджет заинтриговал еще до анонса. Лучший дисплей на рынке, мощная начинка и специальные инструменты для комфортного игрового процесса — что еще нужно геймеру для счастья? Правда, не все характеристики в Redmi K50 Gaming Edition будут максимальными.

Сегодня подробнее остановимся на камерах смартфона, благо компания рассказала какими они будут. В частности, акцент сделан на главном модуле основной камеры Sony IMX686 на 64-мегапикселя оптическим форматом 1/1,72 дюйма. Это сенсор с большими пикселями, где размер каждого составляет 1,6 мкм благодаря технологии биннинга пикселей.

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Датчик сам по себе не нов и впервые дебютировал в 2019 году, а первым устройством с ним стал Redmi K30. Компания считает, что и по прошествии трех лет у этого сенсора высокий потенциал или попросту решила сэкономить. По слухам, в паре с Sony IMX686 будет работать ультраширик на 13 Мп и 2 Мп сенсор для макросъемки.

Компания также сообщила, что для селфи в Redmi K50 Gaming Edition предложат модуль на 20 Мп Sony IMX596. Производитель уверяет, что этот датчик будет выдавать фоточки лучшего качества, чем 32 Мп модуль во флагманах Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Так это или нет, узнаем после анонса Redmi K50 Gaming Edition, который пройдет 16 февраля.

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Источник: xiaomiui