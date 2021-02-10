Redmi K50 Gaming Edition к рекордам в части дисплея готов

541

Компания заявляет, что матрица Redmi K50 Gaming Edition установит 15 рекордов

Кажется, что Xiaomi очень боится, что пользователи выпустят из виду, что 16 февраля она устроит презентацию серии Redmi K50. Или они не проникнутся тем, какие замечательные устройства компания приготовила для них. Именно поэтому вот уже несколько дней она настойчиво бомбит интернет пространство тизерами, раскрывающими фишки Redmi K50 Gaming Edition.

Так, сегодня мы узнали, что игровой смартфон получил дисплей, который установил 15 рекордов и получил наивысший бал А+ от DisplayMate. У экрана рекордные показатели по контрастности, точности баланса белого и цветопередачи, цветовому охвату, полноэкранной яркости среди всех OLED-устройств, а также самый низкий коэффициент отражения дисплея.

А еще матрица поддерживает 10-кратное увеличение отзывчивости касаний, помогая сделать игровой процесс стабильным и точным, например, когда ведется стрельба. Если в запале игры пользователь вдруг выронит RedmiK50 GamingEdition, то велика вероятность, что падение не скажется на экране, ведь его прикрывает одно из лучших стекол на рынке GorillaGlassVictus.

﻿

Gaming Edition, то велика вероятность, что падение не скажется на экране, ведь его прикрывает одно из лучших стекол на рынке Gorilla Glass Victus.

Благодаря же китайскому центру сертификации 3С мы узнали, что базовый Redmi K50 предложит зарядку мощностью 67 Вт, а у Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro+ и Redmi K50 Gaming Edition она будет на 120 Вт.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: weibo