Redmi K50 и Xiaomi 12 можно будет зарядить за считанные минуты

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Redmi K50 может получить 120-ваттную быструю зарядку, а в Xiaomi 12 ее мощность будет свыше 150 Вт

Один из трендов последних лет — рост мощности быстрой зарядки. Целый ряд производителей увлеклись наращиванием скоростей и с легкостью перешагнули рубеж в 100 Вт. Свои решения в этой области показали Oppo, Vivo, Realme и, конечно же, вездесущая Xiaomi, которая очень любит рекордные цифры.

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В активе Xiaomi уже несколько смартфонов, которые предлагают быструю зарядку мощностью 120 Вт. В перспективе количество устройств, которые можно будет заряжать на высокой скорости возрастет. Так, поддержку 120 Вт пророчат Xiaomi Mi 11T Pro, а также в числе претендентов на ультрабыструю зарядку называют Redmi K50 и Xiaomi 12.

В случае с Redmi K50 нас ориентируют на то, что мощность быстрой зарядки составит 120 Вт, а вот Xiaomi 12 будет заряжаться на мощности свыше 150 Вт. Что из этого сбудется, можно будет судить уже в ноябре. Но при условии, что слухи об анонсе Xiaomi 12 в ноябре окажутся пророческими.

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Напомним, что ранее в этом году Xiaomi представила фирменную технологию быстрой зарядки на 200 Вт, которой достаточно 8 минут, чтобы зарядить батарейку емкостью 4000 мАч. Создала компания и беспроводную зарядку на 120 Вт, но ее реализация под большим вопросом. Все дело в том, что в Китае ввели нормативы в части мощности зарядки по беспроводу, ограничив ее 50 Вт. Теоретически компания может вывести за пределы Поднебесной смартфоны с беспроводной зарядкой большей мощности, но пойдет ли Xiaomi на такой шаг, неизвестно.

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Источник: mydrivers