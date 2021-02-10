Объявлена цена Xiaomi Mi Pad 5 за пределами Китая

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В Беларуси Xiaomi Mi Pad 5 стоит существенно дороже, чем в Поднебесной

В августе Xiaomi наконец-то обновила свою линейку планшетов, выпустив Mi Pad 5 сразу в трех версиях. С просторов Китая приходит информация, что новинки там охотно покупаются и они бьют рекорды продаж. 15 сентября случится глобальная премьера Xiaomi Mi Pad 5 и станет ли он планшетным событием за пределами Китая, остается только гадать.

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Логично, что многое будет зависеть от ценника на Xiaomi Mi Pad 5. Один из магазинов в Беларуси уже озвучил ценник на планшет и снял короткий ролик с распаковкой, как подтверждение того, что торговать планшетами он будет. Так, в соседней стране Xiaomi Mi Pad 5 будет доступен в версии с Snapdragon 860 и 6/128 Гб памяти по цене $480. Для сравнения за аналогичную модификацию в Китае просят $310.

Неплохое такое подорожание. Никто и не сомневался, что за пределами домашнего рынка Xiaomi Mi Pad 5 будут продавать дороже, чем у себя на родине. $170 достаточно приличная маржа, но это вовсе не означает, что в других странах за планшет запросят столько же.

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Из приятного отметим, что за пределы Поднебесной Xiaomi Mi Pad 5 будет поставляться с комплектным зарядным устройством, тогда как в Китае его продают без зарядного адаптера. А вот такие аксессуары как стилус и чехол-клавиатуру придется докупать.

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Источник: gizmochina