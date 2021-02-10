Redmi K50 Pro+ максимально приблизится к статусу флагмана

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Мощная начинка, топовый экран, ультрабыстрая зарядка и камера уровня премиальных устройств

Xiaomi продолжает развивать свой суббренд Redmi и в этом году смогла выпустить несколько в той или иной степени хитовых моделей. Есть слухи, что до конца года компания покажет Redmi K50, который предложит околофлагманскую производительность. Но будут в новой серии устройства, которые по части мощности не станут отличаться от премиальных Android-смартфонов 2022 года.

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Речь идет о Pro-версиях, которых в этот раз вновь будет сразу две. Компания предложит еще более прокаченную версию «прошки» — Redmi K50 Pro+. Усилиями одного из китайских инсайдеров появилось представление о том, какой может быть новинка.

Он сообщил, что в качестве аппаратной платформы предложат Snapdragon 898, который должен быть изготовлен с применением норм 4-нанометровой технологии и его анонс состоится до конца нынешнего года. Лицевая панель будет отдана под 120-герцовый AMOLED-экран Е5 от Samsung. Питать гаджет станет аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Основная камера в качестве главного получит датчик на 108 Мп и ассистировать ему станет перископ или телеобъектив.

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Когда можно ждать премьеру Redmi K50 Pro+ не сообщается. Но скорее всего, состоится она уже в следующем году.

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Источник: telegram