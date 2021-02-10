Вот когда должны представить Poco M4 Pro

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Poco M4 Pro уже скоро

На прошлой неделе пришла весть, что к выходу готовится Poco M4 Pro, который придет на смену Poco M3 Pro. Смартфон уже получил целый ряд обязательных сертификатов, что явно указывает на то, что релиз не за горами. Сегодня известный сетевой информатор Мукул Шарма дал свой прогноз, когда может состояться премьера Poco M4 Pro.

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По данным информатора, анонс смартфона стоит ждать в последнюю неделю октября или в начале ноября. Похоже, что нас ориентируют на то, представить Poco M4 Pro должны в период с 24 октября по 6 ноября. Нам удалось узнать, что новинка удостоится восьмиядерного чипа Dimensity 810, предложит 4/6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб.

Емкость аккумуляторной батареи Poco M4 Pro должна составить 5000 мАч, смартфон получит быструю зарядку мощностью 33 Вт, 90-герцовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, селфи-камеру на 16-мегапикселей и основную камеру с главным датчиком на 50 Мп в тандеме с 8 Мп шириком. Основной сенсор должен быть такой же как у Redmi 10. Ждем официального объявления даты анонса Poco M4 Pro и самой презентации, чтобы узнать станет ли новинка хитом продаж или нет.

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Источник: 91mobiles