Где купить дешевле?

Судьба Redmi K40S находится в подвешенном состоянии

07.10.2021 699 1

Отложат или отменят?

Во второй половине прошлого года Xiaomi выпустила Redmi K30S и Redmi K30 Ultra, ставшие усовершенствованными версиями Redmi K30. Ожидалось, что в этом году компания продолжит традицию и может выпустить Redmi K40S или Redmi K40 Ultra. Но судьба этих моделей остается неизвестной.

 

Читать также: Обновление до Android 12 превращает Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11i в «кирпич»  ﻿

 

На днях менеджер по продуктам Redmi заявил, что с производством Redmi K40S все складывается непросто, а все по причине дефицита комплектующих. Это заставило строить предположения, что анонс смартфона могут отложить или вовсе отказаться от его выпуска на фоне нехватки компонентов.

 

Судьба Redmi K40S находится в подвешенном состоянии – фото 1

 

Ранее ходили слухи, что Redmi K40S может стать очередным устройством компании на базе 6-нанометрового чипа Dimensity 1200. В числе преимуществ новинки называли также быструю зарядку мощностью 120 Вт. Смартфону приписывали OLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц и три датчика в основной камере, где главный будет разрешением 50-мегапикселей.

 

Читать также: Redmi K50 уже в этом году   ﻿

 

Повлияет ли дефицит комплектующих на выпуск других устройств Xiaomi, информации нет.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

 

Источник: gizchina

Redmi K40S
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.10.2021

Комментарии

Золотарёв Вова 0
Ну если выйдет нормальный MIUI к тому времени когда выйдет K40S
Тогда возможно большинство купят этот смартфон

P.S если смотреть по характеристикам то это тоже самый 1+ Nord 2, только с 120гц экраном и 120Вт зарядкой. Но зачем ещё более быстрая зарядка, если и так хватает 65Вт
07.10.2021 10:06

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Судьба Redmi K40S находится в подвешенном состоянии