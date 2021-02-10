Судьба Redmi K40S находится в подвешенном состоянии

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Отложат или отменят?

Во второй половине прошлого года Xiaomi выпустила Redmi K30S и Redmi K30 Ultra, ставшие усовершенствованными версиями Redmi K30. Ожидалось, что в этом году компания продолжит традицию и может выпустить Redmi K40S или Redmi K40 Ultra. Но судьба этих моделей остается неизвестной.

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На днях менеджер по продуктам Redmi заявил, что с производством Redmi K40S все складывается непросто, а все по причине дефицита комплектующих. Это заставило строить предположения, что анонс смартфона могут отложить или вовсе отказаться от его выпуска на фоне нехватки компонентов.

Ранее ходили слухи, что Redmi K40S может стать очередным устройством компании на базе 6-нанометрового чипа Dimensity 1200. В числе преимуществ новинки называли также быструю зарядку мощностью 120 Вт. Смартфону приписывали OLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц и три датчика в основной камере, где главный будет разрешением 50-мегапикселей.

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Повлияет ли дефицит комплектующих на выпуск других устройств Xiaomi, информации нет.

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Источник: gizchina