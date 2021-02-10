Redmi K50 Pro предстал на качественных рендерах

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Его могут показать в марте

Xiaomi готовится к анонсу очередных представителей семейства Redmi K50. Уже известно, что март станет временем дебюта базовой версии, а вот представят ли «прошки» — вопрос открытый. Зато известный и авторитетный инсайдер @OnLeaks поделился рендером Redmi K50 Pro.

Новинка будет похожа на Xiaomi Civi разве что блок камер будет больше и в Redmi K50 Pro предпочли не акцентировать внимание на главном модуле основной камеры посредством обода вокруг него. Спереди мы видим дисплей с достаточно тонкими рамками и круглой выемкой под фронтальную камеру. В углу спинки установили прямоугольный блок основной камеры с тремя объективами и нижнюю часть площадки со светодиодной вспышкой выделили серебристой расцветкой на манер устройств Vivo.

Сообщается, что Redmi K50 Pro получит корпус с габаритами 163,2х76,2х8,7 мм (11,4 мм, включая выступ тыльной камеры). Диагональ дисплея составит 6,6 дюйма и это плоская панель. Внутри установят Snapdragon 8 Gen 1, предложат минимум 6 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной и аккумуляторную батарею емкостью 4700 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой. В качестве ключевого в основной камере Redmi K50 Pro будет выступать датчик разрешением 64-мегапикселя.

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Источник: zoutons