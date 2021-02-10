Redmi K70 – новый флагман от Xiaomi с топовым Snapdragon 8 Gen 2 и 120-ваттной зарядкой всего от 16 317

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мощный красавец

Redmi К70 получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD+. Дисплей показывает насыщенные цвета, глубокие черные и высокую детализацию изображения.

Смартфон оснащен нынешним флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Графика и мультимедиа – сильные стороны этого процессора.

У Redmi K70 установлена тройная основная камера: 50 Мп основная – Omnivision OV50K – китайский конкурент легендарным Sony IMX 766 и 890, 8 Мп ультраширокая и 2 Мп макро. Фронтальная камера имеет 16 Мп – хватит для хороших селфи. Смартфон может похвастаться огромной батареей 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт. Это позволяет полностью зарядить устройство менее чем за 20 минут!

Redmi K70 поддерживает связь стандартов 5G, Bluetooth 5.3, NFC для мобильных платежей. Есть разъем для наушников. Версия 12/256 ГБ стоит $436 (16 317 грн) по текущему курсу. Это отличное предложение за такие возможности!

Redmi K70 - от 16 317 грн

Цена указана за версию на 12/256

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