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  • Redmi K70 – новый флагман от Xiaomi с топовым Snapdragon 8 Gen 2 и 120-ваттной зарядкой всего от 16 317

Redmi K70 (Poco F6 Pro) – новый флагман от Xiaomi с топовым Snapdragon 8 Gen 2 и 120-ваттной зарядкой всего от 16 317

12.12.2023 112 0

мощный красавец

Redmi К70 получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD+. Дисплей показывает насыщенные цвета, глубокие черные и высокую детализацию изображения.

Redmi K70 (Poco F6 Pro) – новый флагман от Xiaomi с топовым Snapdragon 8 Gen 2 и 120-ваттной зарядкой всего от 16 317 – фото 1

Смартфон оснащен нынешним флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Графика и мультимедиа – сильные стороны этого процессора.

У Redmi K70 установлена тройная основная камера: 50 Мп основная – Omnivision OV50K – китайский конкурент легендарным Sony IMX 766 и 890, 8 Мп ультраширокая и 2 Мп макро. Фронтальная камера имеет 16 Мп – хватит для хороших селфи. Смартфон может похвастаться огромной батареей 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт. Это позволяет полностью зарядить устройство менее чем за 20 минут!

Redmi K70 (Poco F6 Pro) – новый флагман от Xiaomi с топовым Snapdragon 8 Gen 2 и 120-ваттной зарядкой всего от 16 317 – фото 2

Redmi K70 поддерживает связь стандартов 5G, Bluetooth 5.3, NFC для мобильных платежей. Есть разъем для наушников. Версия 12/256 ГБ стоит $436 (16 317 грн) по текущему курсу. Это отличное предложение за такие возможности!

Redmi K70 - от 16 317 грн

Цена указана за версию на 12/256

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Автор: Andrii S. Дата публикации: 12.12.2023
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Redmi K70 (Poco F6 Pro) – новый флагман от Xiaomi с топовым Snapdragon 8 Gen 2 и 120-ваттной зарядкой всего от 16 317