Redmi K70 Pro – характеристики камеры и много живых фото

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Быстро и качественно даже при плохом освещении

Xiaomi обнародовала характеристики камеры Redmi K70 Pro. Также в сети появились фото смартфона, демонстрирующие его с разных углов в двух цветах.



Redmi K70 Pro может похвастаться передовой функцией молниеносной съемки, позволяющей делать однокадровые высокодинамические фото высокого качества. Одной из достопримечательностей камеры является алгоритм Night Owl, дополненный возможностями шумоподавления на основе ИИ. Интеграция аппаратного и программного обеспечения имеет целью изменить уровень качества фотографий при слабом освещении. Включение Xiaomi Imaging Brain и собственного алгоритма домена RAW еще больше подчеркивает расположение устройства к повышению фотографических возможностей.



Система камер Redmi K70 Pro представляет датчик изображения Light Hunter 800, первый в своем классе. Сенсор Xiaomi Light Hunter имеет разрешение 50 МП, размер 1/1,55 и размер пикселей Fusion 2,0 мкм. Датчик имеет динамический диапазон 13,2 EV, что обеспечивает четкость и яркость снимка.



Хотя Light Hunter 900 с Xiaomi 14 имеет лучшие спецификации, Light Hunter в 800 Redmi K70 Pro также обещает чрезвычайное качество изображения в сочетании со скоростью фиксации.﻿

Источник: Sparrows News