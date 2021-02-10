Redmi K70 Pro с Snapdragon 8 Gen 3 и оптическим зумом 3.2x выйдет в этом году

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50 МП должны стать лучше, чем 54 МП

Инсайдер Digital Chat Station рассказал о будущем флагмане Redmi K70 Pro, который «засветился» под кодовым названием Manet. Смартфон оснастят топовым процессором Snapdragon 8 Gen 3 (код которого SM8650).



По словам инсайдера, Redmi K70 Pro получит 50 МП основную камеру нового поколения. Телеобъектив смартфона будет способен снимать с оптическим увеличением 3,2x. Redmi K60 Pro оснащен сенсором 54 МП – ﻿увидим, насколько изменится качество фото.



Предшественник, Redmi K60 Pro, вышел к концу декабря 2022 года, поэтому дата релиза K70 кажется вероятной. Актуальный флагман Redmi оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2. Его преемник должен выйти в октябре, так что у Redmi будет не так много времени. Компания не в первый раз пытается выпустить смартфон с самым актуальным «свежим» чипом.



Ранее Digital Chat Station сообщал об аккумуляторе Redmi K70 Pro емкостью 5120 мАч.

Источник: SparrowsNews