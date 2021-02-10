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Redmi K70E с Dimensity 8300 Ultra выйдет на глобальном рынке как Poco F6 – первые фото, видео и характеристики

22.11.2023 114 0

MediaTek Dimensity 8300 Ultra﻿ – что-то новенькое

Xiaomi подтвердила выпуск смартфонов Redmi K70 в этом месяце. Первым появится Redmi K70E с только что представленным процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra, по словам Xiaomi, приближается к флагманскому Dimensity 9300. Есть данные, что на мировом рынке Redmi K70e будет переименован в Poco F6 5G.

 

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По данным неофициальных источников, Redmi K70e будет иметь 6,67” OLED-экран с разрешением 1,5K (1220 x 2712), частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 1200 нит и 12-битными цветами. На смартфоне работает HyperOS на основе Android 14, телефон получит сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

 

Redmi K70E выйдет как Poco F6


Redmi K70e оснащен до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ UFS 4.0. Он работает от аккумулятора на 5500 мАч, поддерживающего быструю зарядку 90 Вт.

 

Redmi K70E выйдет как Poco F6


Смартфон получит 16 МП переднюю камеру, 64 МП основную с оптической стабилизацией, 8 МП ультраширокоугольный объектив и 2 МП макро. Он будет иметь пластиковую раму и стеклянную заднюю часть. Redmi K70E имеет толщину 8,05 мм и весит 198 г. Он будет доступен в двух оттенках: Clear Snow и Shadow Green.

 

Redmi K70E выйдет как Poco F6


На видео на китайском по ссылке – демонстрируется фронтальный вид Redmi K70E, кадры по презентации процессора и много результатов тестов.

 

Источники: TheTechOutlook, GizmoChina

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 22.11.2023
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