Redmi K70E с Dimensity 8300 Ultra выйдет на глобальном рынке как Poco F6 – первые фото, видео и характеристики

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MediaTek Dimensity 8300 Ultra﻿ – что-то новенькое

Xiaomi подтвердила выпуск смартфонов Redmi K70 в этом месяце. Первым появится Redmi K70E с только что представленным процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra, по словам Xiaomi, приближается к флагманскому Dimensity 9300. Есть данные, что на мировом рынке Redmi K70e будет переименован в Poco F6 5G.



По данным неофициальных источников, Redmi K70e будет иметь 6,67” OLED-экран с разрешением 1,5K (1220 x 2712), частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 1200 нит и 12-битными цветами. На смартфоне работает HyperOS на основе Android 14, телефон получит сканер отпечатков пальцев под дисплеем.



Redmi K70e оснащен до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ UFS 4.0. Он работает от аккумулятора на 5500 мАч, поддерживающего быструю зарядку 90 Вт.



Смартфон получит 16 МП переднюю камеру, 64 МП основную с оптической стабилизацией, 8 МП ультраширокоугольный объектив и 2 МП макро. Он будет иметь пластиковую раму и стеклянную заднюю часть. Redmi K70E имеет толщину 8,05 мм и весит 198 г. Он будет доступен в двух оттенках: Clear Snow и Shadow Green.



На видео на китайском по ссылке – демонстрируется фронтальный вид Redmi K70E, кадры по презентации процессора и много результатов тестов.

Источники: TheTechOutlook, GizmoChina