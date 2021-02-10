Redmi Note 10: претендент на звание главного разочарования 2021 года

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Обзор Redmi Note 10 или как Xiaomi умудрилась основательно напортачить с новинкой

Redmi Note — стали эталонными «середнячками» от Xiaomi. Редкий гость от конкурентов готов соперничать с ними в главном факторе — цене. Вот и Redmi Note 10 производил впечатление смартфона, где недостатки с лихвой компенсируются совокупностью характеристик на потраченный доллар. Пришло время разобраться, стоит ли Redmi Note 10 покупать и есть ли причины не взять ему титул хита продаж.

Если посмотреть на характеристики Redmi Note 10, то создается впечатление, что компания стремилась создать сбалансированный аппарат, который пытается хватать звезды с неба по двум характеристикам — дисплею и автономности. Сразу скажем, что в плане продолжительности работы к новинке точно нет вопросов и проникаешься уважением к инженерам, которые сделали все, чтобы сделать смартфон выносливым.

Чего не скажешь о других характеристиках. AMOLED-панель поставили, но при этом забыли о необходимости заботиться о здоровье глаз пользователей, реализовав функцию DC Dimming. Цветопередача без восторга, она нормальная для дисплея смартфона из этого сегмента, но не более. А еще компания посчитала излишеством предложить Always on Display. «Поковырявшись» в прошивке ее можно активировать, но за это придется расплатиться стремительным жором батарейки.

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В Redmi Note 10 установлена свежая платформа Snapdragon 678. Система вполне рабочая и с обычными задачами она справляется без проблем. В игры на смартфоне можно играть, но на минимальных настройках графики. Но все же с игровой производительностью у смартфона не задалось. Аппарат точно не летает и наблюдаются сильные просадки в играх.

Камеры — еще один повод ругаться. Цветопередача, динамический диапазон и детализация — все здесь повод для критики и недовольства. Redmi Note 10 откровенно сливает во всех сценариях съемки Poco X3 и из-за камеры на новинку точно не стоит переходить обладателям Redmi Note 9. Результат получится тот же, если не хуже в ряде сцен.

Redmi Note 10 пример того, что низкая цена не дается даром у всего есть свой подвох. И таких недочетов, и нюансов тут много. Дисплею не достает важных черт, по производительности смартфон звезд с неба не хватает и камера вызывает уныние. А все подробности — на видео.