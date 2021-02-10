Redmi Note 10 Pro vs Samsung Galaxy A52: кто тут главный

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Противопоставили Samsung Galaxy A52 и Redmi Note 10 Pro, чтобы узнать, какой выглядит предпочтительнее

Доброй традицией стало проводить сравнение продуктов, которые выступают в одном классе и воспринимаются на одном уровне. В обзоре-сравнении Redmi Note 10 Pro и Samsung Galaxy A52 решено остановиться как на мелочах, так и на базовых вещах, чтобы от частного перейти к общему, тому, что дает каждый из этих смартфонов. Основной акцент на том, какие преимущества вы получите от каждого из этих устройств.

Если вы заведомо знаете, что продукт от Xiaomi «луДший», то даже не смотрите ролик, поберегите нервы. Фанатам или противникам одного из двух брендов точно не стоит знакомиться со взвешенным сравнением, пребывайте в полной уверенности, что кто-то кому-то «занес». Переубеждать не станем. Сделав такую оговорку, приступим к рассмотрению Redmi Note 10 Pro и Samsung Galaxy A52 в сравнении друг с другом.

Обсуждать чужие вкусы и представление о прекрасном — занятие изначально неблагодарное. Кому-то нравится пластик, кто-то топит за стекло, а у кого-то свое представление об оформлении блока основной камеры, поэтому дизайн — вещь субъективная. Визуально Samsung Galaxy A52 и Redmi Note 10 Pro выглядят приятно и аккуратно. С точки зрения исполнения и сборки все на достойном уровне.

Если сравнивать экраны Redmi Note 10 Pro и Samsung Galaxy A52, то здесь практически полный паритет. Общее впечатление от дисплеев положительное, но на стороне творения Xiaomi есть один небольшой перевес — 120 Гц против 90 Гц. Но на практике большой разницы вы не заметите, и владельцы Galaxy A52 точно не будут считать, что их в чем-то обделили. Тем более, что смартфон Samsung предлагает полноценный Always on Display, чем похвастаться Redmi Note 10 Pro не может.

В жизни производительность этих двух смартфонов не имеет никаких отличий или почти их не имеет. Скорость открытия приложений примерно одинакова, в повседневной жизни разница незаметна. Отличается только реализация объема оперативной и постоянной памяти. Но в этом вопросе многое зависит от ваших сценариев использования.

Камеры — это тот случай, когда нужно обязательно тестить и сравнивать снимки, чтобы точно понять, какой из смартфонов для вас лучший. И вот тут с нами могут поспорить пользователи, но камера Redmi Note 10 Pro оказывается в проигрыше. Он незначительный и нет разгрома, но все же Galaxy A52 лучше показывает себя при съемке в тяжелых условиях и при записи видео. Другой момент, что днем оба смартфона снимают на одном уровне, никаких проблем с качеством фоточек при достаточном количестве света не будет.

Более подробное сравнение Galaxy A52 и Redmi Note 10 Pro вы увидите на видео. Мы со своей стороны показали, какой из них силен в той или иной области, а уж выводы вы можете сделать свои. В любом случае, это вам приобретать смартфон за свои деньги, и тут вы голосуете своими кровными за ту или иную модель. Приятного просмотра!