Redmi Note 10 замечен на сайте бенчмарка. Теперь мы знаем, что у него внутри

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Xiaomi – не та компания, от которой ждешь взвешенного принятия решения и обдуманных действий. Если есть хоть малейший запрос на хоть какую-нибудь технику, то срочно надо готовить ее к выпуску. Особенно это касается бюджетных смартфонов от китайского производителя. Например, только в марте этого года компания представила 9 поколение своих «Редмиков», а в Сети уже ходят слухи, что совсем скоро нас ждет продолжение банкета.

По мнению многих блогеров и техножурналистов, серия Redmi Note 9 получилась не самой удачной. Возможно, это понимают и сами Xiaomi, ведь не зря обновление линейки готовится стать одним из самых заметных. А поможет в этом мощный процессор от MediaTek - Dimensity 820.

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Сегодня на сайте бенчмарка AI Benchmark появился новый смартфон, который был указан, как Redmi Note 10. Устройство заняло второе место в списке, а помог ему в этом крутой чип от MediaTek – Dimensity 820. Процессоры линейки Dimensity от тайваньского чипмейкера на сегодняшний день – одни из самых удачных: они обладают достаточно высокой производительностью и вполне доступны по цене.





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Список был замечен популярным инсайдером Digital Chat Station. В дополнение Dimensity 820, смартфон имеет 8 Гб оперативной памяти и работает под управлением Android 10. Из списка видно, что тест бенчмарка был проведен в понедельник, 20 июля.





Скорее всего, Xiaomi выполняет тесты на устройстве, которое все еще находится в разработке. Так что ожидание его выхода на рынок может занять несколько месяцев. Но, зная китайцев, это время может сильно сократиться. Уже который раз мы видим картину, когда слухи берутся как будто из ниоткуда, и через пару недель за ними следует официальный анонс.

Поэтому вполне вероятно, что Redmi Note 10 будет представлен совсем скоро. И некоторые фанаты подсчитали примерные сроки выхода аппарата. Учитывая, что Redmi Note 8 был представлен в августе прошлого года, никто не удивится, если мы удивим серию Note 10 до конца третьего квартала 2020 года.





Источник: 91mobiles.com