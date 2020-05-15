Характеристики нового смартфона Redmi из TENAA. Redmi 9 или Redmi Note 10?

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В базе данных сертификационного агентства TENAA появилась информация о смартфоне с модельным номером Redmi M2004J7AC. Предполагается, что новинка дебютирует как Redmi 9 или Redmi Note 10 и станет самым доступным 5G-смартфоном на рынке.

По данным регулятора, базируется устройство на чипе серии Dimensity 800 от MediaTek, который обладает восемью процессорными ядрами с тактовой частотой 2,6 ГГц и 5G‑модемом. Любопытным выглядит указание на то, что несмотря на бюджетный статус, новинка получит OLED-панель диагональю 6,57 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей) и, возможно, дисплейный сканер отпечатков.

Габариты аппарата составили 164,15х75,75х8,99 мм при весе 206 грамм. Модификаций на выбор будет четыре: 6/128 Гб, 8/128 Гб, 6/64 Гб и 8/256 Гб. Не исключено также, что смартфон выйдет в 4G-версии. Заявлен аккумулятор емкостью 4420 мАч, операционная система Android 10, тройная основная камера квадратной формы, где два датчика разрешением 48 Мп + 16 Мп. Есть слот для карт microSD до 2 ТБ и поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Что касается внешнего вида, то смартфон повторяет черты Redmi Note 9 Pro, но вырез под фронталку каплевидный.

С оглядкой на тип экрана, объем памяти и возможную реализацию наэкранного дактилоскопического датчика, в то, что Redmi 9 получит подобные фишки, верится с трудом. Все же более логичным будет, если смартфон получит название Redmi Note 10 и станет частью среднеценового сегмента устройств c ориентиром на рынок Китая.

Источник: tenaa