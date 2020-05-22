Redmi Note 10 или Redmi H могут удостоиться флагманского чипа MediaTek

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Две недели назад состоялась премьера чипа Dimensity 1000+, а уже на этой неделе состоялась презентация первого смартфона с ним на борту. Им стал iQOO Z1. Он стал первопроходцем, но не единственным аппаратом, в котором сделают ставку на новый чип от MediaTek.

Ходят слухи, что Dimensity 1000+ установят в одной их моделей Redmi. В частности, речь идет о смартфоне Redmi Note 10 или Redmi H. Интересно, что инсайдеры говорят о новинке, как об устройстве высокого класса, которое может предложить Snapdragon 865 или Dimensity 1000+. Но наиболее реальным видится вариант установки чипа MediaTek.

Любопытно, что ранее в базе данных TENAA была найдена информация о смартфоне Redmi M2004J7AC. Тогда достаточно известный инсайдер Xiaomishka высказался в пользу того, что эта модель дебютирует как Redmi Note 10. По данным китайского сертификационного агентства, она несет на борту Dimensity 800, но не Dimensity 1000+. Возможно, новинка дебютирует все же как Redmi H?

На просторах сети были найдены также предсказания, которые подтверждают, что Redmi действительно готовит смартфон на базе Dimensity 1000+, но точное его название не приводится. Сказано лишь, что он дебютирует в третьем квартале нынешнего года и предложит дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Источник: gizchina