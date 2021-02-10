Redmi Note 10T представят 23 июня

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Xiaomi может вывести на рынок России Redmi Note 10 5G, но с другим именем

23 июня по всей России пройдут выпускные. И именно к этому событию компания Xiaomi приурочила очередную презентацию, которая будет посвящена анонсу новинки. Показать должны Redmi Note 10T и на данный момент компания не раскрывает подробностей о смартфоне.

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Она считает, что 10-е поколение Redmi Note — это тоже своеобразный выпускной, как демонстрация того, как эволюционировали аппараты этой линейки. А новенький Redmi Note 10T станет идеальным компаньоном для того, чтобы все успеть в этом скоротечном мире.

На уровне предположений говорят о том, что Redmi Note 10T предложит чипсет от MediaTek и станет лишь переименованной версией Redmi Note 10 5G. Напомним, что это смартфон, который построен на Dimensity 720, оснащен батарейкой на 5000 мАч, сканером отпечатков пальцев на торце и 6,5-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц.

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Оперативной памяти должны предложить 4/6 Гб и постоянной 128/256 Гб. Загадка по камерам, ведь варианты для рынка Индии и Китая отличаются набором датчиков и какой из вариантов предпочтет компания для Redmi Note 10T узнаем уже на следующей неделе.

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Источник: xiaomi