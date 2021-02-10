Устройство не опознано на Xiaomi

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Рассмотрим все варианты, почему ваш Xiaomi не может соединиться с ПК

В последнее время фанаты новых технологий все чаще слышат о том, что совсем скоро флагманские смартфоны перестанут иметь привычный для нас разъем для зарядки.

Смысл в данном переходе найти можно: технология беспроводной зарядки существует давно и зарекомендовала себя как вполне рабочий аналог зарядки по проводу. Также благодаря развитию облачных сервисов отпала необходимость постоянно «сбрасывать» на смартфон и со смартфона фотографии и музыку.

Однако пока мы еще не пришли к «светлому будущему», возможность соединения вашего телефона к ПК – важная составляющая работы любого смартфона. И так обидно при попытке подключения вашего мобильного устройства к ПК получить сообщение о том, что смартфон не был опознан вашим компьютером. Давайте разберемся, как можно решить данную проблему.

Причины невозможности подключения смартфона Xiaomi к ПК

Уточним сразу: при появлении сообщения о невозможности подключить ваш Xiaomi к ПК не паникуйте и не спешите относить устройство в сервисный центр. Проблема может быть мизерной, и решить ее сможет даже новичок.

Возможные причины разделяются на аппаратные (встречаются реже) и программные. Разберемся сразу с первой категорией.

Проверяем работу разъемов и кабелей

При появлении уведомления о невозможности подсоединения Xiaomi к ПК проверим работоспособность кабелей и разъемов. Проверить это очень просто: используемый кабель вставляем в другой разъем USB, при этом «очищая» все доступные USB-разъемы от посторонних гаджетов («свисток» от беспроводной мыши, флешка и т.д.).

Если другой USB-порт заработал – дело было в нем. Если же все осталось как прежде, просто меняем USB кабель.

Проверяем режим подключения Xiaomi к компьютеру

Одной из самых очевидных причин невозможности соединения ПК и смартфона можно уверенно назвать не включенный режим передачи данных. Дело в том, что при подключении Xiaomi к компьютеру смартфон начнет принимать заряд, а не устанавливать связь с ПК.

Для того чтобы компьютер увидел ваш мобильный гаджет, необходимо разблокировать смартфон, сдвинуть шторку и увидеть первое уведомление, в котором будет указано, что в данный момент ваш смартфон заряжается по USB. Нажимаем на это уведомление и получаем выбор из нескольких возможных действий. Нажимаем на опцию «Передача файлов» - после этого ваш Xiaomi отобразится в списке подключенных устройств.

Установка недостающих драйверов

Также довольно часто смартфон Xiaomi не отображается в списке подключенных к компьютеру устройства из-за отсутствия необходимых драйверов. В данном случае можно проверить их наличие через Диспетчер устройств. Открыть его очень просто – на компьютере заходим в Пуск и в строке поиска вбиваем «Диспетчер устройств».

Откроется новое окно, в котором нам необходимо раскрыть пункт «Переносные устройства», где вы должны будете обнаружить имя вашего Xiaomi. Нажимаем на строчку вашего телефона правой кнопкой мыши, а после – на первый пункт из выпавшего списка «Обновить драйверы».

Далее выбираем первый вариант – Автоматическая установка драйверов. Ждем окончания установки, вытаскиваем шнур и снова вставляем.

Частенько случается так, что драйвера не устанавливаются в автоматическом режиме. В данном случае необходимо установить их вручную. Найти драйвера под ваше устройство удобнее всего на специальных форумах (4PDA).

Неправильные настройки ПК

Иногда именно компьютер может быть причиной появления проблем. Для того чтобы исключить его тлетворное влияние, следует провести диагностику соединения.

Нам необходимо зайти в Панель управления – ее можно найти таким же образом, как и Диспетчер устройств. Среди всех доступных категорий находим пункт «Устройства и принтеры». Внутри нас ждет список всех подключенных к ПК устройств, среди которых будет «красоваться» наш Xiaomi.

Нажимаем на иконку смартфона правой кнопкой мыши, выбираем пункт «Устранение неполадок» и дожидаемся окончания диагностики. После проведенных действий перезагрузите компьютер и повторите процедуру подсоединения смартфона к ПК.

Теперь вы знаете, как можно быстро и без лишних хлопот проверить работоспособность вашего смартфона.