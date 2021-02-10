Redmi Note 11 Pro показал свою мощь в бенчмарке

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Претензий к производительности Redmi Note 11 Pro не должно быть

На этой неделе Xiaomi сделает то, что делает с завидной регулярностью — выпустит хиты продаж. Речь идет о новой серии Redmi Note 11, где наиболее заряженной будет топовая версия Redmi Note 11 Pro+. Известно, что все новинки получат различные чипы из семейства Dimensity.

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Недостатка в сведениях о новинках нет. Вот и сейчас в сеть выложили результаты прогонки Dimensity 920 в бенчмарке Geekbench 5. Ожидается, что этот процессор ляжет в основу Redmi Note 11 Pro с модельным номером Xiaomi 21091116C. По результатам испытания в синтетическом тесте смартфон в одноядерном режиме набрал 740 баллов, а в многоядерном — 2221.

По той информации, которая циркулировала в сети, Redmi Note 11 Pro удостоится AMOLED-экрана с частотой обновления 120 Гц, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 128/256 Гб. Емкость аккумуляторной батареи должна составить 5000 мАч и предложат быструю 67-ваттную зарядку.

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В активе смартфона должна быть фронтальная камера на 16-мегапикселей и тройная тыльная с датчиками 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Ожидается, что за базовую модификацию с 6/128 Гб должны запросить $250, а топовая вариация с 8/256 Гб может быть оценена в $312.

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Источник: gizmochina